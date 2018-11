En pleine campagne électorale: Adine Monkoro demande aux femmes candidates de se lancer dans une opération de charme

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le République Démocratique du Congo doit favoriser la mise sur pied des lois qui encouragent la participation des femmes au processus électoral. C’est l’une des stratégies pour Me Adine Omonkoko pour que la femme réussisse à rafler les voix aux élections. Pour la Secrétaire général du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, les élections sont régies dans 1 cadre légal et il faut motiver des mesures et des politiques de discrimination positive pour susciter l’intérêt des femmes à la candidature féminine.

En cette période de campagne, Me Adine suggère aux femmes d’aller vers la population élective pour conquérir leur cœur et obtenir leur appuie. A la question de savoir pourquoi la femme s’exclut dans la vie publique et politique, la Secrétaire général du Cafco affirme que cela est dû aux pesanteurs culturelles et plafonds verts. De son point de vue, la pauvreté en Afrique est conjuguée au féminin et les femmes n’ont pas de moyens pour aller vers les autres pour rafler les voix compétitives.

Voilà pourquoi Mme Adine invite les femmes à se lever pour corriger la tendance qui est maintenant sécurisée. Aux femmes qui se sont décidées de se battre, Me Adine les encourage à foncer en déployant un nombre important des témoins au sein des bureaux de vote pour qu’elles aient les vrais résultats escomptés.

Car il faut des preuves pour convaincre les juridictions qui vont connaître des cas des contentieux électoraux. Adine Omonkoko rassure par ailleurs qu’avec la machine à voter, les femmes auront la facilité de l’impression des voix et les résultats de chaque bureau de vote et elles peuvent déjà faire leurs comptabilités pour se prévaloir de leur voix. Les candidats sont invités à se lancer dans une opération de charme vis-à-vis de l’électorat. Ils doivent faire montre de présence, être accessibles à la population. Cela doit se faire avec élégance. Bien que la campagne soit teintée souvent d’injures, de casses, chaque candidat doit au préalable avoir mobilisé sa base à l’éducation civique pour des résultats escomptés.

Suzy Kibira Omari

