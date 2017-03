En partenariat avec le Pnud: La Ceni se dote d’un site d’échange d’informations

En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Dévéloppement (PNUD), la Ceni s’est dotée d’un Centre d’informations électorales (CIEL). Le lancement officiel de ce Centre a eu lieu hier à la Maison des Elections ce, en présence des députés nationaux, sénateurs, ministres provincieux et responsables des médias du pays.

Peu avant le lancement officiel, Corneille Nangaa s’est entretenu pendant plus de trois heures avec Mme Priya Gajraj, Directeur Pays du Pnud sur l’évolution du processus électoral. « C’était une visite auprès du Président et des membres de la Ceni, tout d’abord pour faire le point sur le processus de la révision du fichier électoral, mais aussi nous allons inaugurer ensemble le Centre d’Informations électorales qui a été mis en place à travers la Ceni avec le soutien du PNUD. C’est l’opportunité de mettre en avant ces réalisations qui vont contribuer au processus électoral », dit-elle au sortir de l’audience. Elle a en outre salué l’avancée du processus d’identificcation et enrôlement évalué à 21 millions d’électeurs enrôlés, un motif de satisaction et d’encouragement pour la Ceni qui abat un travail appréciable.

La contribution du PNUD

Honorée à la cérémonie d’inauguration du Centre d’informations électorale, Mme Priya Gajraj a souligné la nécessisté pour le PNUD à l’assistance électorale qui est une activité importante qui relève de leur mandat en matière de gouvernance démocratique. « Dans le cadre du nouvel agenda mondial des Objectifs de Développement Durable (ODD),il s’inscrit dans l’ODD16, qui appelle à une prise de décision inclusive, participative et représentative à tous les niveaux. En Rdc, le PNUD apporte un soutien technique et financier à la Ceni pour l’organisation et la mise en œuvre du cycle électoral à travers le Projet d’Appui au Cycle Electoral au Congo (PACEC). Ce projet vise à assurer une coordination efficace de l’appui des partenaires au processus électoral pour l’organisation d’élections transparentes, crédibles et conformes aux normes internationales », a-t-elle dit en substance. C’est dans ce cadre que Mme Directeur pays PNUD que le PNUD soutient la mise en place du Centre

La Ceni reste ouverte et transparente au partage d’informations

Dans son discours inaugurale, Corneille Nangaa a indiqué que lors de ses différents échanges avec la population, une demande accrue d’accès à l’information sur le processus électoral en RDC a été exprimée avec insistance. « Ce Centre est une des réponses que nous avons réservées à cette demande…Il a pour tâche de trvailler aux fins de diffuser l’information, la vraie information, faut-il souligner étant donné la propension de plusieurs acteurs à édulcorer la vérité, concernant tout ce qui touche au processus électoral. Nous avons constaté que plusieurs personnes livrent des informations sur le processus électoral qui s’avèrent contraires à la réalité. C’est le lieu d’inviter tous ceux qui désirent avoir la vraie information à ce sujet à s’abreuver aux sources légalement autorisées et techniquement outillées que sont celles de la Ceni dont un des instruments appropriés est le Centre d’Informations Electorale », a-t-il insisté. C’est à juste titre que le Président de la Ceni s’est référé à Dominique Wolton qui dit « Dans la communication, le plus compliqué n’est ni le message, ni la technique, mais le récepteur ».

A ces propos, Corneille Nangaa a déploré le fait qu’il y ait à l’évidence le travail à faire pour mettre fin à cette pratique qui est telle que les rumeurs prennent souvent la place de l’information. Du moins, il a reconnu l’importance du rôle des médias à cet effet, en ce que leur accompagnement permanent dans le travail de la Ceni est un besoin ressenti tant à l’intérieur qu’en dehors de cette institution, notamment pour protéger l’information électorale des tentatives de manipulation politicienne de l’opinion. « Nous attendons du CIEL qu’il soit un outil contre ladite manipulation afin de garantir la véracité de l’information de la source au récepteur. La commuication institutionnelle dont participe le CIEL permet, entre autre, de souten ir les grans axes de l’action de la Ceni afin de garantir les valeurs fondatrices de l’acte de vote, notamment la transparence, l’impartialité, l’intégrité ainsi que l’indépendance même de l’organse de gestion des élections en République Démocratique du Congo »,a-t-il fait savoir.

La mission du CIEL

Il faut dire que le Centre d’Informations Electorales procède des leçons tirées des expériences des campagnes électorales de sensibilisations et de mises en œuvre au cours des cycles électoraux précédents, et de recommandations d’atelier d’évaluation à mi parcours de l’opération en cours de révision du fichier électoral.

Ainsi destinée à améliorer la communication institutionnelle vis-à-vis non seulement des compétiteurs que sont les acteurs politiques, mais aussi et surtout des électeurs, sans oublier évidemment les autres parties prenantes au processus électoral. « Le CIEL est voulu par la Ceni comme une cadre de concertation et de partage des informations sur le processus électoral à l’attention des médias, lesquels sont appelés à jouer le rôle de vecteurs dans le cadre de la sensibilisation des citoyen. Avec CIEL, la Ceni veut accroitre ses capacités en matière d’accès des médias à l’information élecrotale, au profit de toutes les parties prenantes et à travers toutes les étapes du processus électoral », a dit Corneille Nangaa.

Il va sans dire, que le CIEL a pour mission globale de favoriser la circulation et la diffusion de l’information électorale auprès des différents médias tant nationaux qu’internationaux en période électorale, et d’offrir aux professionnels des médias un cadre idéal de travail pour la diffusion des infiormations, provenant de la source. Outre les professionnels des médias, Cornelle Nangaa a invité d’autres partenaires au processus électoral à utiliser ces espaces pour des rencontres d’échanges et de formation dans le cadre du processus électoral en général et de l’information, de l’éducation civique et électorale en particulier. A l’occasion, Corneille Nangaa a lancé officielle le site internet de la Ceni (www.ceni.cd).

(Pius Romain Rolland)