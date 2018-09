En marge du sommet Chine-Afrique: Face-à-face Bruno Tshibala-Jean-Charles Okoto

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine, Jean-Charles Okoto, dont la qualité du travail n’est plus à démontrer, doit s’estimer heureux. L’homme a été encensé, avec raison par le Premier ministre, Bruno Tshibala, en visite officielle en Chine.

« L’importance de la Chine dans le monde, signifie que la première ambassade de la Rdc dans le monde, c’est celle qui est bien gérée par Jean-Charles-Okoto», a déclaré, Bruno Tshibala qui s’exprimait lors d’une audience qu’il a eue avec l’ambassadeur Jean-Charles Okoto.

En séjour en Chine dans le cadre du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, Bruno Tshibala a été reçu hier dans les après-midi, en tête-tête, par le président chinois Xi Jinping. Une rencontre au sommet qui témoigne de la bonne santé des relations bilatérales Chine-RDC, se félicite-t-on dans les milieux diplomatiques congolais.

Accompagné de quelques membres de son gouvernement, notamment le Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale, des Mines, du Portefeuille, des Médias, le chef de l’exécutif national congolais a fait le tour des locaux de l’ambassade de la Rdc en Chine. Une organisation à la limite irréprochable qui ne l’a pas laissé sans commentaire. « Monsieur l’ambassadeur, je suis très satisfait du standing de notre ambassade et du travail que vous faites ici», a encore lâché le Premier ministre, qui n’a pas tari d’éloges au savoir-faire de Jean-Charles Okoto, également ancien ministre des Affaires étrangères à l’époque de feu président Laurent Désiré Kabila.

« Je suis honoré par cette visite, la toute première d’un Premier ministre congolais depuis que cette chancellerie a été créée », a, son tour réagi, le chef de la mission diplomatique de la RDC en Chine.

Pour ceux qui suivent de très près la situation économique internationale, le Premier ministre, Bruno n’a pas eu tort de positionner l’ambassade de la RDC en Chine au rang le plus élevé, cela compte tenu de la place qu’occupe ce pays de l’Asie de l’Est dans le concert des Nations, aussi du volume important de ses investissements en Afrique. Notamment dans le cadre de l’Initiative la « Ceinture et la Route ».

Evidement, des enjeux internationaux et régionaux qui n’échappent pas à l’ambassadeur Jean-Charles Okoto, d’autant plus, affirment certains témoins sur place, qu’il est au four et au moulin, en train de porter haut la voix de la Rdc dans tous les salons diplomatiques. Objectif : attirer beaucoup plus d’investissements en Rdc. C’est dans cette optique qu’il a inauguré il y a quelques mois, une représentation économique de l’ambassade dans la ville chinoise de Qingdao. L’œuvre est un succès, à en croire un investisseur chinois qui envisage monter une usine de fabrication des chaussures en Rdc.

Soulignons que le Premier ministre Bruno Tshibala a pris part active aux deux jours du Sommet Chine-Afrique, les 3 et 4 septembre. Lors de l’ouverture des travaux, le président chinois Xi Jinping a annoncé, comme c’était d’ailleurs le cas il y a trois ans en Afrique du Sud, une enveloppe de 60 milliards USD pour accompagner le développement de l’Afrique dans les secteurs prioritaires tels que : les infrastructures, l’agriculture, l’industrialisation, l’Energie …

Tout compte fait, en l’espace de 10 ans, l’Afrique aura bénéficié, dans le cadre de ces deux sommets, d’une aide financière de 120 milliards USD. Signe que la Chine est résolument engagée aux côtés de l’Afrique pour l’accompagner dans son processus de développement, nonobstant des critiques qu’elle essuie de la part de certains médias occidentaux qui n’hésitent pas à comparer l’aide financière chinoise en Afrique à une forme de colonisation, à peine voilée. Des allégations rejetées en bloc par tous les dirigeants africains présents au Sommet de Beijing. « L’aide financière chinoise est une opportunité pour le développement de l’Afrique », ont-ils au contraire affirmé.

Cyprien Kapuku

