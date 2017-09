En marge de sa mission en France: Bruno Tshibala échange avec le club des partenariats Public-Privé « Made Africa »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe séjourne en France depuis le 3 septembre dernier. Une grande mission diplomatique du chef de l’exécutif congolais qui lui permet de prendre des contacts avec des acteurs politiques et économiques français et européens. Le lendemain de son arrivée dans la capitale française, il a été reçu au Sénat. Bruno Tshibala a aussi échangé avec des investisseurs français.

Ce consortium des investisseurs français du club des partenariats public-prive « Made Africa » a exprimé au premier ministre Bruno Tshibala, la volonté d’investir en RDC dans le secteur des infrastructures.

Ces discussions ont eu lieu à Paris avec le directeur général de ce consortium, Marc Tysiers à qui Bruno Tshibala a donné des garanties concernant « le capital confiance » qui doit caractériser les rapports entre les deux parties.

À cet effet, Bruno Tshibala a présenté à son interlocuteur les réalités économiques de la RDC, surtout après la tenue de la conférence sur le climat des affaires étant donné que ces échanges avec le consortium s’inscrivent dans le cadre des recommandations issues de ces assises.

De noter que c’est pour la deuxième fois que Tshibala Nzenzhe se rend à l’étranger depuis qu’il est à la tête du gouvernement. La première fois, il a, en août 2017, représenté le président Joseph Kabila Kabange au Sommet de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), en Afrique du Sud.

Avant son déplacement pour Paris, il a été précédé en France par les vice-ministres de la Coopération internationale et des Finances, Freddy Kita Bukusu et Jean-François Mukuna Kapuya.

(Bernetel Makambo)

