«En haut de l’escalier» SYCOMORE Théâtre sur scène le 22 février chez les Intrigants

Sous la direction artistique de Jacques Mvutu, la troupe Sycomore Théâtre présente aux férus du théâtre, sa nouvelle pièce intitulée «En haut de l’Escalier». Ce sera le mercredi 22 février 2017 prochain, au siège de la Compagnie Théâtre des Intrigants (CTI), dans la Commune de N’Djili 8.

Les amoureux du théâtre classique qui vont faire leur déplacement au siège du CTI apprécieront, à juste titre, cette pièce théâtrale écrite par la comédienne, chanteuse et auteur de théâtre de nationalité suisse, Claudine Berthet, dans une mise en scène d’Arian Mutoke.

Le spectacle retrace l’histoire d’un jeune homme nommé Thomas hanté par son enfance et par le mystère lié par ses origines, tente de renouer avec le fil le liant à son passé. Il entraine son amie et confidente Sophie dans des jeux ayant pour but d’éclaircir les zones d’ombre qu’ils ne supportent plus.

Jeu dangereux et parfois pervers. Une sorte de descente en enfer orchestré par un innocent, la recherche d’une vérité impossible à saisir véritablement. De cette quête désespérée, deux personnages se détachent alors: la mère de Thomas qui emportera dans sa tombe le mystère de sa vie et son grand-père, bien vivant, lui, qui est, peut-être, le seul à connaitre la vérité.

Quand Thomas se retrouvera en face de son grand-père, ce n’est ni une explication ni une réconciliation qu’on assistera, mais plutôt à une mise à mort. L’artiste comédien et conteur Malu Mukulayana Michel y incarnera le rôle de Thomas alors que la comédienne et metteur en scène, Alphie Mbidiza, celui de Sophie. Les artistes comédiens Sylvain Khusa et Fify Mukar joueront respectivement les rôles de grand-père de Thomas et de sa mère. Enfin de permettre aux mélomanes de suivre un travail de qualité, la régie lumière est tenue par l’artiste Amédée Makaka, le costume par Eliezer Mvutu tandis que le décor sera assuré par Lipuku Briguer et Jacques Mvutu.

Un mot sur Claudine Berthet

Outre les arts, Claudine Berthet a, aussi presté comme productrice à la Radio Suisse Romande Espace 2. De 2000 à 2009, elle a dirigé une école de théâtre pour comédiens amateurs.

Elle joue souvent dans des théâtres à Lausanne et à Genève en Suisse.

En 2012, elle a créé avec deux camarades, une compagnie de théâtre Cabaret consacrée à la chanson française des années 1900-1960. Elle a écrit plusieurs pièces qui sont éditées aux Editions Lansman dont ; «Petits Gouffres», prix de la Société Suisse des Auteurs en 2003 et «Textes en Scènes» en 2004. Elle a aussi adapté des textes pour la radio dont SMS ou roman de Batiste-Marrey, prix Suisse de la SSR 1990, catégorie dramatiques.

