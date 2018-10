En coulisse: Werrason continue à abattre un travail du titan

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Infatigable Werrason ! Alors qu’il doit ménager ses forces pour la grande ou mieux les grandes batailles qui l’attendent tant à la députation provinciale à Kinshasa qu’à la nationale à Kikwit dans le Kwilu, Noël Ngiama Makanda ne reste jamais les bras croisés.

Artiste-musicien-interprète ayant marqué de nombreux points dans sa carrière, il ne se fatigue nullement quant à la poursuite de la demeure d’Orphée… Loin de toutes les jumelles et dans un cadre purement intimiste, s’accrochant telle une sangsue à ce domaine qui l’a fait découvrir du grand public, le roi de la forêt est en train de finaliser les clips qui vont compléter l’opus “7 jours de la semaine” qui sortira en solide avec 2 coffrets, sans parler des téléchargements dans les réseaux sociaux. Mais, contre toute attente, l’œil de L’Avenir-Détente l’a surpris en plein tournage de derniers clips de son superbe album. Comme qui dirait, avant la campagne électorale, les mélomanes lambda auront droits à “7 jours de la semaine” dans sa version complète.

Kingunza Kikim Afri/Cp

