En campagne électorale dans le Haut Katanga, Muabilu : « Shadary est un choix responsable (…)»

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’honorable Pius Muabilu est dans l’équipe de campagne du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), raison pour laquelle il a accompagné le candidat n°13 dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut Katanga. Après le meeting d’Emmanuel Ramazani Shadary dans le stade de la Kenya et qui a drainé beaucoup de monde, l’équipe de campagne s’est ébranlée vers Kolwezi, dans la province de Lualaba où la population n’a pas manqué de venir manifester son attachement et à écouter le candidat désigné par le président Joseph Kabila Kabange.

Entre-temps, l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, président du Regroupement politique et électoral Alliance pour l’Avenir et le ministre de l’Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi ont animé une conférence de presse conjointe dans laquelle ils ont mobilisé pour le candidat n°13. Ils ont expliqué que le Front Commun pour le Congo (FCC) est plus que déterminé à gagner les élections à tous les niveaux, en commençant par la présidentielle, le 23 décembre prochain. Pour y arriver, diverses stratégies sont mises en place, même appliquées. C’est la confirmation donnée hier le 27 novembre 2018 à partir de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut Katanga par le président du Regroupement politique et électoral Alliance pour l’Avenir, l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, au côté du ministre de l’Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi.

Devant des journalistes nationaux et locaux, indique notre source, Pius Muabilu est resté égal à lui-même : « Emmanuel Ramazani Shadary est un choix responsable de Joseph Kabila et il a la confiance de tous les Congolais. La preuve, ce sont des marrées humaines qu’il draine derrière lui depuis le début de sa campagne électorale », a précisé le président du Congrès national congolais, CNC, en sa qualité de rapporteur de la cellule des hommes et femmes d’affaires au sein du FCC.

Et d’ajouter que « le chef de l’Etat qui a choisi Emmanuel Ramazani Shadary, a passé le clair de son temps à s’activer que le pays soit un. C’est ça son combat. Il s’est battu pour que ce pays reste un. Alors que certains auraient voulu que le pays soit émietté comme un gâteau sur une assiette. Comme c’est un sage, un homme plus intelligent que tous ceux qui pensent qu’ils peuvent nuire à ce pays, il a cédé à Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat n°13. Et vous pouvez vous rassurer que tout celui qui pense qu’il va placer des bâtons sur le chemin qu’a balisé Kabila, il se trompe ».

Au ministre Kokonyangi d’ajouter que « vous avez compris, vous, peuple du Haut Katanga, qu’on ne peut pas commencer les premières fonctions comme président de la République. Il y a quelqu’un qui veut commencer comme première fonction de sa vie, candidat président. Vous allez rejeter sa candidature ». Soulignons que les intervenants ont appelé les Hauts Katangais à faire un choix judicieux pour le n°13, pour la poursuite de l’émergence du pays, car selon eux, il incarne le sérieux, l’amélioration du social de la population. En plus, Emmanuel Ramazani Shadary mérite d’être élu, parce qu’il est l’émanation du peuple.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.