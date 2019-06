En attendant la formation du Gouvernement: Dieudonné Piem Tutokot nomme ses conseillers et le Directeur de cabinet

Très attendu, le Gouvernement Provincial du Kasaï n’arrive toujours pas. Surprise ce lundi 24 juin 2019, le Patron de l’Exécutif Provincial rend public un Arrêté. D’aucun s’attendait à un gouvernement, mais hélas, le Gouverneur du Kasaï nomme ses conseillers. De l’ancienne équipe on retrouve, Kibaya Lukumbo, Economiste et financier dans le gouvernement Manyanga ; Kumakinga Mubimba, Directeur de cabinet adjoint au gouvernement Marc ; Iyambo Ramanupunga, juriste averti comme conseiller juridique. Un ancien chargé des missions du Vice-Gouverneur Hubert Mbingho Nvula , Me Fabien Ngalamulume devient conseiller administratif du Gouverneur Piem, alors que l’Assistant de Marc Manyanga Ndambo devient conseiller du Gouverneur.

Didier Tangua Ndjoyi, ancien conseiller politique du Gouverneur Marc Manyanga Ndambo, est dans la rue. L’ancien Directeur de cabinet, le tout Puissant Professeur des universités est sans poste. Selon les indiscrétions, l’ancien Directeur de cabinet aurait induit en erreur le Gouverneur honoraire Marc Manyanga Ndambo dans plusieurs dossiers. L’homme et le conseiller politique auraient initié la création d’une structure dénommée » Muetu mmua kele » avec pour mission de s’attaquer et d’injurier les leaders politiques du Kasaï, Guy Mafuta Kabongo était la bête noire dans le temps.

Ayant reçu la plus grande et noble mission de fédérer toutes les forces pour une large pacification de la Province, l’actuel Gouverneur qui tient à nettoyer sa maison ne pouvait qu’écarter les médiocres dans son cabinet. Les observateurs saluent l’entrée de Fidèle Tshiamua comme Directeur de cabinet pour effacer l’image du tribalisme que l’on veut coller à Piem Tutokot. Mais il y a des gens qui sont tombés du ciel. Félicitations à Piem Tutokot d’avoir reconduit Iyambo Ramanupunga, ce jeune juriste qui a aidé Manyanga Ndambo à éviter les altercations avec la presse.

Une source très proche du Gouvernorat renseigne qu’au nom du Territoire de Dekese, Didier Tangua Ndjoyi, ce jeune politicien qui a contribué à l’enterrement du PPRD à Tshikapa pourrait devenir Ministre dans le gouvernement Piem Tutokot Dieudonné. Les politiques disent que Piem Tutokot Dieudonné est devant ses responsabilités pour redorer l’image de la famille politique de Joseph Kabila et Évariste Boshab au Kasaï.

Tout compte fait, l’image de cet Arrêté présente ce que va être le Gouvernement Provincial du Kasaï très attendu. Ça donne l’image d’un gouvernement cohésif. Félicitations à ceux qui sont reconduits et à ceux qui sont entrés dans le Gouvernorat. Les tribus et Communautés qui faisaient des bruits sapant l’honneur de l’exécutif provincial doivent mettre de l’eau dans le vin au nom de la paix gage d’un développement durable.

Laurent Lukengu