En atelier à l’ECC: Christoph Stockelberger a planché sur le concept « from Me to We »

L’Eglise du Christ au Congo (ECC) a organisé, hier jeudi, un atelier sur la formation des jeunes protestants sur le processus électoral. L’occasion a été donnée au Professeur Christoph d’exposer le concept de la lettre « M ».

Enseignant d’éthique dans les universités de Bale, Enugu au Nigeria, Moscow et Beijing, le Professeur Stockelberger a conduit la conférence qui a démontré, tout au long de son exposé, combien est importante la confiance dans les institutions et pour ceux qui les dirigent.

Une seule lettre de l’alphabet en l’occurrence la lettre « M » quand elle est inversée, elle devient la W. D’où, le «Me et We », pour dire simplement du moi au nous : travailler pour mes intérêts et pour les autres en même temps. D’après lui, une question se pose : celle de savoir pour qui voter et pourquoi ce choix ? Cela, a-t-il expliqué, implique la confiance en cette personne. Et c’est comme ça qu’il a tout englobé dans le terme de Leadership responsable ou système d’intégrité.

Avec ce même principe, il montre que la confiance est le résultat du comportement d’un individu et cette même confiance a des attributs qui l’affermissent. Il y a notamment l’intégrité de l’élu qui doit être visible, remarquable ; son engagement ou ce devoir de servir et non seulement un simple service mais un service crédible…

Le professeur affirme que pour arriver à la confiance, cela appelle la plus grande loyauté de la part des institutions, abolir le « moi » pour le service de « nous ».

Le Me/Moi c’est le dictateur, celui qui est isolé, évite les critiques, sert ses intérêts alors que le We/Nous est le service d’intérêt commun, accepter les critiques tout en étant au-dessus des autres mais d’une manière compréhensible.

Au final, l’orateur évoque quelques valeurs de la culture de l’intégrité dont la dignité, la liberté, la justice… Ainsi que ses vertus dont notamment l’honnêteté, la compassion…

(Addy Kitoko)