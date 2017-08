Eliminatoires Mondial/Russie 2019, RDC-Tunisie: 28 joueurs retenus par Florent Ibenge pour la double confrontation

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au cours d’une conférence de presse tenue vendredi 18 juillet au stade des Martyrs, le sélectionneur principal des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwange a publié la liste définitive en vue de la double confrontation entre les Aigles de Carthage de la Tunisie et les Léopards de la RDC. Des matches comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde/Russie 2018, groupe A. Au total, 28 Léopards sont retenus pour ces grands matchs qui permettront aux Léopards de valider leur ticket à la prochaine grande fête du football du monde.

Le match-aller se jouera le vendredi 1er septembre à 21h00’ au stade du 7 Novembre du complexe olympique de Radès, à Tunis, et le retour aura lieu le mardi 5 du même mois à 18h30’ au Stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

De noter que les deux sélections comptent chacune 6 points en 2 sorties, mais avantage à la RDC avec une différence de buts de +5 contre +3 à la Tunisie.

Sur cette liste, quelques cadres n’y figurent pas, notamment le capitaine des Léopards, Youssouf Mulumbu qui est jusque-là sans club. Quant aux autres comme Dieumerci Mbokani de Dynamo Kiev, Florent Ibenge a annoncé la prise de retraite internationale de ce grand attaquant congolais.

Et concernant Yannick Yala Bolasie, qui revient d’une blessure, il est encore convalescent, ce dernier sera présent en Tunisie comme en RDC pour réconforter ses coéquipiers.

Chadrac Akolo (VfB Stuttgart) portera pour la première fois les couleurs de la RDC, alors qu’Arthur Masuaku et Elias Kachunga sont retenus uniquement pour remplir les besoins administratifs dans le dessein de finaliser leur changement de nationalité sportive.

La liste de 28 s’établit comme suit :

Gardiens :

Joël Kiasumbua,

Nicaise Kudimbana,

Matampi Vumi Ley ;

Défenseurs :

Djo Isama Mpeko,

Jordan Ikoko,

Marcel Tisserand,

Gabriel Zakuani,

Wilfried Moke,

Padou Bompunga Botuli,

Fabrice Nsakala,

Vital Nsimba,

Glody Ngonda Muzinga,

Chancel Mbemba Mangulu,

Yannick Bangala Litombo ;

Milieux :

Rémy Mulumba,

Merveille Bope Bokadi,

Jacques Maghoma,

Neeskens Kebano,

Paul-José Mpoku ;

Attaquants :

Junior Kabananga Kalonji,

Chadrack Akolo,

Afobe Benik,

Cédric Bakambu,

Jonathan Bolingi Mpangi,

Gaël Kakuta,

Firmin Mubele Ndombe,

Arthur Masuaku

Ellias Kachunga.

(Altesse B. Makambo)

