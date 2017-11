Eliminatoires Mondial/Russie 2018: Les Léopards s’entrainent déjà au stade des Martyrs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*6 joueurs déclarés forfaits et déjà remplacés

Les Léopards de la République Démocratique du Congo affrontent le Silly National de la Guinée ce dimanche 11 novembre au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Match qui s’inscrit dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde/Russie 2018. Après la publication d’une liste de 23 Léopards, l’heure est maintenant aux séances d’entrainements afin de créer l’harmonie dans le groupe avant cette rencontre de tous les enjeux pour les Congolais. Ceci parce qu’en cas de faux pas de la Tunisie, et d’une victoire des Léopards, la Rdc obtiendra ainsi son billet pour cette grande fête du football mondial.

A cet effet, une première séance d’entrainement sous la supervision du sélectionneur principal de la RD Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwange, a eu lieu hier mardi 7 novembre 2017 en fin d’après-midi avec le groupe déjà à Béatrice Hôtel depuis lundi soir.

Des sources dignes, l’on apprend déjà que plusieurs Léopards estimés au nombre de 16 sont déjà à Kinshasa. Le reste du groupe est arrivé dans la Capitale dans la soirée d’hier mardi. L’effectif affichera complet ce mercredi 8 novembre 2017.

6 Léopards déclarés forfaits

De la liste publiée en date du lundi 30 octobre par Florent Ibenge, l’on apprend que 6 des 23 sélectionnés ne pourront répondre à cette grande rencontre RDC-Guinée. Il s’agit de Nicaisse Kudimbana, Remy Mulumba, Paul-José Mpoku, Chadrack Akolo, Jordan Botaka et Gaël Kakuta. Ils évoquent des raisons de blessures, les différents championnats européens ayant atteint une vitesse de croisière.

Tous ces joueurs seront remplacés par le gardien Nathan Mabruki, (Dcmp) Yannick Bangala (AS V.Club), Harrison Manzala (Amiens/France), Jérémy Bokila ( Clu /Roumanie), Yeni Ngbakoto ( Qeen Park GB° et Mondeko Kevin (TP Mazembe).

Effectif déjà présent à Kinshasa

Gardiens

Joël Kiassumbua (Lugano/Suisse)

Nathan Mabruki (DCMP/ RD Congo)

Ley Matampi Vumi (TP Mazembe/ RD Congo)

Défenseurs

Gabriel Zakuani (Gilligam/ Grande-Bretagne)

Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie)

Glody Ngonda Muzinga (AS V.Club/ RD Congo)

Christian Luyindama (Standard de Liège/Belgique)

Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie)

Arnold Nkufo (Vitoria Setubal/ Portugal)

Djos Issama (TP Mazembe/ RD Congo)

Milieux de terrain

Yannick Bangala (AS V.Club/ RD Congo)

Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre)

Neeskens Kebano (Fulham/ Grande-Bretagne)

Chikito Lema (Raja de Casablanca/ Maroc)

Attaquants

Firmin Mubele (Rennes/France)

Jonathan Bolingi (Moucron/Belgique)

8 Joueurs sont arrivés hier

Trois (3) défenseurs : Jordan Ikoko (Guingamp/France) et Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne) et Kevin Mondeko (TP Mazembe/ RD Congo)

Deux (2) milieux de terrain : Harrison Manzala (Amiens/ France) et Jacques Maghoma (Birmingham/ Grande-Bretagne)

Trois (3) attaquants: Junior Kabananga (FK Astana/Kazakhstan), Jéremy Bokila (Clu/Roumanie) et Yeni Atito Ngbakoto (Queens Park Rangers/ Grande-Bretagne).

(Altesse B. Makambo)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.