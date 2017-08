Eliminatoires Mondial/Russie 2018: Les Léopards depuis hier à Tunis

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La délégation des Léopards a quitté Rabat au Maroc dans la matinée d’hier mercredi 30 août 2017 pour Tunis en Tunisie où Florent Ibenge Ikwange et ses poulains ont eu à s’entrainer dans la soirée à Tunis avant de rejoindre Rades ce jeudi 31 août 2017 dans la journée , la veille du match contre les Aigles du Carthage les recevront en premier acte demain vendredi 1er septembre 2017 à 21h00’au stade du 7 novembre au complexe Olympique de Rades. Le match-retour de la 4ème journée se jouera le mardi 5 septembre 2017 à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte à 18h00’ heure locale.

La Fédération tunisienne a programmé la conférence de presse d’avant match des entraineurs et capitaines de deux équipes à 20h00’ heure locale.

Les joueurs qui ont quitté Rabat hier pour Tunisie sont : Wilfried Moke, Remy Mulumba, Jordan Ikoko, Cédric Bakambu , Neeskens Kebano, Joël Kiassumbua, Benik Afobe, Jacques Maghoma, Gabriel Zakuani, Vital N’Simba, Merveille Bope Bokadi, Jonathan Bolingi, Gaël Kakuta, Nicaise Kudimbana, Arthur Masuaku, Yannick Bangala , Paul José Mpoku, Firmin Mubele, Marcel Tisserand, Chadrack Akolo, Padou Bompunga Botuli, Glody Ngonda, Matampi Vumi Ley, Djo Issama Mpeko.

Chancel Mbemba depuis hier à Tunis

Chancel Mbemba Mangulu est arrivée hier mercredi, mais directement à Tunis sans passer par le Maroc où il a été rejoint par toute la délégation. Toutes ces précisions ont été envoyées par Team Media Officer Léopards Jerry Gérard Désiré Angegwa Agbeme.

Par rapport aux deux confrontations contre la Tunisie, Wilfried Moke a déclaré sur les réseaux sociaux ce qui suit : « C’est possiblement l’un de moment le plus important de la saison, car à l’issue de ces deux matches, tout va se décider. Mais nous, on va chez eux pour aller chercher 3 points obligatoirement, ce qui nous donnerait de sérieuses chances d’aller au Mondial de Russie 2018 ».

(Gaby Mass)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.