Eliminatoires Mondial/Russie 2018! En perspective du match-retour Libye-RDC: Florent Ibenge rend public les 23 Léopards

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La rencontre de la 5ième et avant-dernière journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde/Russie 2018 va se jouer sur la terre tunisienne, et opposera les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye aux Léopards de la République Démocratique du Congo. Après son match nul de 2-2 à Kinshasa contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, les Léopards qui occupent la seconde place au classement partiel avec 7 points, sont condamnés à faire la différence le 07 octobre courant contre la Libye. Equipe qu’ils avaient laminé 4-0 au match-aller à Kinshasa. Contraint de ramener les trois points, les poulains de Florent Ibenge Ikwange veulent inscrire leurs noms dans la grande messe du sport Roi à Moscou. Ce, après leurs ainés en Allemagne 1974.

Pour y parvenir, le sélectionneur national a rendu public la liste des 23 joueurs devant affronter les 11 Lybiens, dont 4 locaux avec deux de Tout Puissant Mazembe, un de DCMP, un de l’AS V. Club et 19 internationaux.

Au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA) hier, Florent Ibenge s’est prononcé sur le retour de Jordan Botaka qui n’était plus rappelé depuis la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Gabon.

« Là maintenant, il joue en première division en Belgique. Il a fait à nouveau un choix qui était meilleur que ce qu’il avait fait avant. Il commence à jouer et à faire de belles prestations notamment face au Standard de Liège. J’avais critiqué son ancien choix d’aller jouer à Charlton (D3 Angleterre), mais là maintenant il est à Saint Trond (D1 Belgique). Il évolue bien et il refait à nouveau parti de l’effectif je suis content pour lui », a-t-il dit.

Ci-dessous les 23 joueurs nationaux et internationaux :

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

(Pius Romain Rolland )

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.