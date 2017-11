Eliminatoires Mondial/Russie 2018: Cédric Bakambu lance un message d’espoir à ses coéquipiers et aux congolais

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’international Congolais et attaquant magnifique du club espagnol « Villaréal », Cédric Bakambu dit « Bakagoal », a adressé un message d’encouragement à tous ses coéquipiers de la sélection nationale et tout le peuple congolais.

Dans son message posté sur son compte Twitter, ce Léopard s’est exprimé ainsi : « la Coupe du Monde 2018 se jouera donc sans notre belle nation. Tout au long de cette campagne de qualification, vous nous avez fait la démonstration de votre incroyable soutien. Sans cet amour et cette ferveur, nous n’aurions pas accompli le quart du chemin effectué ».

Ne voulant même plus penser à cette élimination, ce renard de surface de la RDC qui fait la pluie et le beau temps au travers ses nombreux buts qu’il ne cesse de marquer à chaque rencontre de la sélection nationale, pense que cette déception de la non qualification doit maintenant laisser la place à « l’espoir ».

Optimiste, Bakambu rassure : « Je ne veux pas croire que ces promesses ne se concrétiseront pas un jour. D’autres défis nous attendent et nous ferons tout pour être à la hauteur de vos espoirs et faire briller le drapeau congolais ».

De signaler que ce message de l’inévitable Cédric Bakambu intervient après l’élimination des Léopards de la RD Congo à la prochaine Coupe du monde de Football qui aura lieu en Russie en 2018. Ce, malgré sa victoire sur le Syli National de la Guinée (3-1), soit un point de moins que la Tunisie qui a obtenu sa qualification avec 14 points. La RDC devra donc attendre la prochaine édition pour tracer un autre objectif de qualification. D’où, le projet « En route pour Russie 2018 » appartient au passé, mais l’espoir reste pour ainsi espérer aux prochaines éditions.

(Altesse B. Makambo)