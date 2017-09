Eliminatoires Mondial Russie 2018, Florent Ibenge : « Si on ne parvient pas à se qualifier, je ne demanderai pas un nouveau contrat »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au lendemain du triste match des Léopards, le mardi 5 septembre au stade des Martyrs face aux Aigles de Carthage de la Tunisie (2-2), compromettant ainsi les chances de la République Démocratique du Congo (RDC) pour se qualifier au prochain Mondial en Russie, le sélectionneur congolais, Jean Florent Ibenge Ikwange évoque déjà son avenir à la tête du staff technique national.

« Ce que je peux vous assurer, c’est que si on ne parvient pas à se qualifier, je ne demanderai pas un nouveau contrat » a-t-il confié à nos confrères de Jeune Afrique.

Arrivé en Août 2014, Jean Florent Ibenge Ikwange est encore sous contrat jusqu’au mois de janvier 2018.

(Altesse B. Makambo )

