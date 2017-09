Eliminatoires Mondial Russie 2018: Devant les Aigles de Carthage, les Léopards ont leur destin en mains

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*Les Pharaons d’Egypte se sont inclinés hier devant l’Ouganda à Kampala

Les Léopards de la RDC seront devant leur destin demain à 21h00’ au stade du 7 novembre du Complexe Olympique de Rades. Un match difficile pour le Onze national congolais comme pour les Aigles de Carthage de la Tunisie. Les Léopards, 2ème en Afrique, sont déterminés à arracher les points à Tunis pour se rassurer du projet « En Route pour le Mondial », où ils ont été il y a 44 ans jour pour jour. Un groupe des joueurs talentueux, homogène, déterminé avec le staff technique également déterminé pour arracher même un point en terre tunisienne.

Déjà hier, l’Ouganda a fait tomber les Pharaons d’Egypte sur le score de 1-0.

Voici les autres combinaisons de la 3ème journée

Tunisie –RDC (A), Nigéria-Cameroun (B), Zambie-Algérie (B), Gabon-Côte d’Ivoire (C), Maroc-Mali (C), Sénégal-Burkina Faso (D), Cap Vert-Afrique du Sud (D)et Ghana-Congo (E)

Ilunga Hérita, ancien international de la RDC a donné jeudi 31 août 2017 son point de vue de passage à Kinshasa, en route pour la Tunisie : « C’est d’abord une bonne chose d’arriver à ce niveau-là et c’est clair que la pensée de tout le monde c’est qu’on touche cette qualification à la Coupe du Monde, mais le chemin est encore long. C’est la double confrontation qu’on attendait. Je pense à cette équipe de Tunisie. Quand on découvre le groupe, on voit que ce sont les deux équipes qui allaient se disputer cette première place. Voilà que pour cette double confrontation, le match aller c’est déjà ce vendredi. Ça sera un match très disputé entre les deux formations qui sont en égalité des points et court derrière la qualification. La Tunisie a eu des moments difficiles mais c’est une grande nation combien importante du football africain, et la RDC qui est une équipe cohérente depuis quelques années et qui vient d’obtenir sa deuxième place au classement de la CAF, un match disputé ou on espère qu’on va faire le nécessaire. Surtout, beaucoup pense qu’on va gagner là-bas bien sûr, le meilleur de moi, tout le monde aimerait qu’on rentre avec un match solide, surtout pas leur donner de points et pourquoi pas revenir avec un point et faire la différence lors du match retour ici à Kinshasa. Il faut prendre le match retour au sérieux, il ne faut pas donner les points aux tunisiens, j’ai été dans cette équipe nationale, selon les statistiques, il est difficile de nous prendre des points à domicile, surtout lors des matches très importants, depuis quelques mois, on a fait énormément confiance à la sélection. C’est avec plaisir que je suis là pour venir les encourager, nous avons énormément d’activités dans l’Union des footballeurs Congolais, notamment de supporter nos joueurs de l’équipe nationale ».

(Gaby Mass)