Eliminatoires CAN/Cameroun 2019: RDC-Zimbabwe : les 26 Léopards sont là

Les Léopards de la RD Congo croisent en double confrontations, les Warriors du Zimbabwe, ce 13 octobre à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte et le 16 octobre à Harare. Deux matchs importants qui s’inscrivent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2019, Groupe G où les congolais sont 3ème au classement provisoire.

A cet effet, le sélectionneur principal des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwange a rendu public hier lundi 1er octobre une liste définitive des 26 joueurs pour défier les zimbabwéens.

Plusieurs cadres de la sélection nationale congolaise signent leur retour, en l’occurrence les défenseurs Marcel Tisserand et Chancel Mbemba, le milieu offensif Neeskens Kebano, l’ailier offensif Yannick Bolasie et Aaron Tshibola, sans oublier l’important avant-centre Cédric Bakambu. Par ailleurs, Paul-José Mpoku Ebunge, Junior Kabananga Kalonji et Jonathan Bolingi Mpangi qui ont été présélectionnés, sont débarqués de la liste définitive. Le regroupement commencera à partir du lundi 8 octobre au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa

Ci-dessous la liste des 26 joueurs sélectionnés :

Gardiens

Mabruki Nathan (DC Motema Pembe/ RD Congo) Mossi Ngawi Anthony (Chiasso FC / Suisse) Matampi Mvumi Ley (Al Ansar Medina/Arabie-Saoudite)

Défenseurs

Ikoko Jordan (Guingamp/ France) Masuaku Arthur (Westham/Angleterre) Djuma Shabani Wadol (AS V. Club/RD Congo) Bangala Litombo Yannick (AS V. Club/RD Congo) Issama Mpeko Djos (TP Mazembe Englebert/RD Congo) Luyindama Nekadio Christian (Standard De Liège/Belgique) Ungenda Muselenge Bodrick Bobo (Primeiro Do Agosto/Angola) Moke Abro Wilfried (Konyaspor/Turquie) Tisserand Marcel Jany (Wolfsbourg/Allemagne)

Milieux

Ngoma Luamba Fabrice (AS V. Club/RD Congo) Munganga Omba Nelson (AS V. Club/RD Congo) Maghoma Ilonda Jacques (Birmingham City/Angleterre) Kebano Neeskens (Fulham/Angleterre) Mbemba Mangulu Chancel (FC Porto/Portugal) Tshibola Aaron (Kilmarnock FC/Ecosse)

Attaquants

Meshack Elia Lina (TP Mazembe/RD Congo) Bakambu Cédric (Beijing Gouan/Chine) Afobe Tunani Benik (Stoke City/Angleterre) Akolo Chadrack (Stuttgart/Allemagne) Kakuta Gaël (Rayo Vallecano/Espagne) Botaka Jordan (Saint Trond/Belgique) Bolasie Yala Yannick (Aston Villa/Angleterre) Makusu Mundele Jean-Marc (AS V.Club/RD Congo)

Altesse B. Makambo

