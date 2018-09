Eliminatoires CAN Cameroun 2019: Les Lone Stars du Libéria-Léopards Séniors de la Rdc, jour J-3

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Jour J-3 pour la confrontation entre Les Lone Stars du Libéria et les Léopards de la RDC, de dimanche 9 septembre 2018, match comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Un match très capital pour les deux formations, les nôtres sont dans l’obligation d’arracher un match nul ou une victoire pour se positionner à la qualification.

Entre-temps sur place, les Léopards se préparent sérieusement malgré les pluies qui perturbent les séances d’entraînements, à en croire notre confrère Jerry Angengwa, Media Officer de l’équipe nationale.

Les Lone Stars du Libéria sont très déterminés à faire tomber les fauves congolais devant leur public. Le sélectionneur national Jean-Florent Ibenge dispose maintenant depuis mardi et mercredi de la majorité de son groupe à 3 jours de cette confrontation. Une sélection qui a été amputée de quelques joueurs clés, notamment le plus expérimenté des portiers Matampi Vumi Ley qui a joué le mercredi 5 septembre avec son club, Al Amar en 2ème division saoudienne et ne pouvait donc pas rejoindre les autres à temps. Au-delà de ça, le staff technique de l’équipe nationale de la RDC dispose des éléments de rechange valables pour faire face à la fougue de la sélection libérienne qui aura à cœur de faire bonne figure devant leurs supporters et devant une équipe qui part à première vue favorite devant elle.

Sur place à Monrovia, la capitale du Libéria où l’équipe a élu domicile pour cette préparation, nous avons 22 joueurs de bonne qualité qui ont repris les championnats dans l’ensemble, à quelques exceptions près dans leurs clubs respectifs et qui n’auront pas de problème de rythme lors de cette explication et donneront le maximum pour arracher un résultat probant.

Mercredi 5 septembre dernier, en fin d’après-midi, Jean-Florent Ibenge avait présidé une importante réunion de tous les membres du staff technique, médical, management, des Kits man (matériels et équipement) de la sécurité et du média avant qu’il ne supervise une séance vidéos avec tous les joueurs. Hier jeudi 06 septembre, il était envisagé, à l’heure du match, une 2ème session d’entraînement sur l’aire de jeu du terrain officiel du match du 9 septembre prochain. Mais cela n’a pas pu être possible, les officiels de la Fédération libérienne ayant informé de l’indisponibilité de la surface de jeu pour des travaux d’entretien aux regards de l’abondance des pluies qui s’abattent sur Monrovia. Nous souhaitons bonne chance aux onze congolais de la RDC.

Gaby Mass

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.