Eliminatoires CAN/Cameroun 2019: La Rdc s’en sort avec un nul au Zimbabwe et reste 2ème

Même pas le temps de respirer. 1-0 à la première minute. C’est le Zimbabwéen Billiatt, qui du bout du pied, conclut une action qui a vu le gardien congolais, Anthony Mossi, commettre une erreur d’appréciation. Le National Stadium d’Harare exulte, les Warriors sont aux anges. De leur part, les Léopards pataugent. Pourtant un match de la 5ème journée des éliminatoires de la Can/Cameroun 2019 très important pour les hommes de Florent Ibenge, afin d’éviter des calculs pour obtenir le ticket de qualification.

Sur les actions, ce sont les Warriors qui entreprennent. Même dans les combinaisons, c’est eux qui se sont montrés plus adroits. C’est à la fin du premier quart d’heure, que les léopards ont sorti la tête de l’eau. Sur un centre de Djos Issama Mpeko déposé au point de penalty, T. Madebe trompe son propre gardien à la 24ème minute. 1 but partout. Sans jeu, sans combinaisons, les Congolais résistent tant mieux que mal.

C’est avec ce score que ce deux pays iront aux vestiaires. Au retour pour la seconde période, Florent Ibenge garde la même ossature malgré tous les reproches d’immobilité alignant deux finisseurs à la pointe et une sentinelle Chancel Mbemba qui souffre du temps de jeu. C’est à la 88ème minute que le staff technique des Léopards fera entrer Jean-Makusu et Mechack Elia à la place de Bakambu blessé et Maghoma aligné comme ailier.

Ainsi donc, le Zimbabwe totalise 8 points, RDC 5, Congo-Brazza et Libéria 4 points, puisque les Diables rouges ont perdu à Monrovia face au Libéria 1-2.

Onassis Mutombo

