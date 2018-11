Eliminatoires CAN/Cameroun 2019 Congo Brazza-RDC: GK Sports offre la prise en charge des supporters

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2019, le Congo-Brazza va recevoir la République Démocratique du Congo le 18 novembre 2018 au stade Massamba-Débat.

Dans un derby du pool-Malebo, les deux Congo vont se rencontrer après une première phase disputée à Kinshasa. Pour permettre aux supporters congolais de Kinshasa de participer massivement à cette rencontre, la marque de GK Sports lance un concours pour gagner un séjour à Brazzaville afin de suivre le match avec une entrée au stade compris.

Connu pour son soutien aux jeunes sportifs et ceux vivants avec handicaps, GK Sports va prendre 100% en charge les deux premiers gagnants avec des maillots « J’aime mon pays » de marque GK-Sports. Pour participer, les inscriptions se font sur 0824769719 et 0896144538.

Au total, 22 gagnants seront sélectionnés pour ce jeu. Les 10 autres qui suivront auront droit aux maillots « J’aime mon pays » et les 10 derniers bénéficieront simplement d’un T-shirt GK Sports. Le tirage au sort est prévu le 16 novembre et la remise des prix le 17 novembre 2018 à la RTNC 2.

Onassis Mutombo

