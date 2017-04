Elections: Rtga World déroule son tapis rouge à Corneille Nangaa

Une date à marquer d’une pierre blanche. Le rendez-vous est d’ ores et déjà acté. Les teasers de son passage passent sans arrêt à la télévision, à la radio et sur la toile particulièrement tweeter qui s’ est enflammé.

Ce dimanche, 23 avril 2017, la Rtga World déroule son tapis rouge à Corneille Nanga Yobeluo. Le président de la Centrale électorale sera l’invité du prestigieux magazine “GRAND JURY” présenté par le très excellent trio, Patrick Mpezo, Jean Pierre Kayembe et Emmanuel Badibanga. Le GJ, c ‘est l’ un des programmes phares de la Rtga ou ne défilent que les diplomates, hauts fonctionnaires de grande renommée, responsables des institutions, bref celles et ceux qui ont pignon rue.

L’ émission est une production et invention propre du Groupe L’ Avenir qui associe tous ses médias. Diffusée instantanément à la télévision et à la radio, elle parait aussi dans le très sérieux quotidien L’ Avenir et sur le site www.groupelavenir.org. Spécialement pour ce week-end, le Grand Jury Nangaa s’ est ouvert aussi à Donnat Madimba de Radio Okapi, la radio des nations-unies et à Serge Kabongo de CCTV (Canal Congo Télévision), deux médias qui diffuseront également le programme.

De grandes annonces y ont été faites, de l’ horreur qui s’ est abattue sur le personnel de la Ceni dans le Kasai aux sanctions infligées aux agents qui ont tenté d’ enrôler des électeurs à distance dans les provinces du Kivu en passant par le calendrier électoral, Nangaa Yobeluo n’ avait pas du tout sa langue en poche.

L’ émission enregistrée le vendredi sera diffusée en exclusité ce dimanche 23 avril à 20h00 et les téléspectateurs seront quant à eux invités à commenter et réagir sur twitter avec le hashtag #GrandJuryNangaa.

Jean Pierre Kayembe