Elections présidentielles françaises: C’est Emmanuel Macron (65,5%)

Il n’y a pas de suspens. Les Français ont fait leur choix. Emmanuel Macron a été élu président de la République française. Il obtient au moins 65 % des voix, contre à peine 35 % pour Marine Le Pen, son challangeur. Le créateur et président du mouvement « En marche ! » devient, à 39 ans, le plus jeune locataire de l’Élysée.

Au vu du débat télévisé suivi dans le monde entier le mardi 4 mai 2017, nombreux sont les spécialistes des questions internationales qui ne voyaient pas comment Marine Le Pen, fille de son père allait renverser la vapeur, et battre ainsi Emmanuel Macron. Cette victoire, Macron ne l’aura pas volée. Elle est le symbole d’une France qui croit en son avenir, et qui rassure les voisins. C’est une victoire d’une France apte à tout, pourvu que les citoyens et le monde soient en sécurité.

Même si certains critiques ont démontré que l’Afrique n’avait pas occupé de grande place dans le débat télévisé en France, force est de constater que ce continent ne peut pas disparaitre dans le mental des Français, mieux de l’Europe ou du monde, au regard de la place qu’il occupe. Qui ne sait pas combien de bases militaires disposerait la France à ce jour en Afrique ? Qui ignore la menace terroriste et la nécessité pour le monde de conjuguer les efforts pour son éradication ? Qui a oublié les images atroces des bateaux échouant en mer méditerranéen, et qui énervent le monde civilisé ? Qui a oublié que c’est en Afrique, continent très pauvre, où certains chefs d’Etat n’ont cure du respect de la Constitution ?

Voilà autant de raisons qui ne peuvent éloigner la France de l’Afrique. C’est comme si les deux sont liés de par leurs destins et partant, condamnés à s’entraider. Au-delà de tout ceci, il y a les impératifs de la coopération, selon lesquels, aucun pays ne peut jamais se développer tout en étant renfermé sur lui-même. Et dans un monde multipolaire comme le nôtre, il est difficile, voire impossible de prétendre évoluer seul, de se développer en enclavement.

En ce qui concerne la Rd Congo, comme cela est de coutume, le président de la République va féliciter son homologue, arrivé jeune à la tête du pays comme lui. La Rdc qui a été farouchement attaquée par le Gouvernement socialiste dirigé par François Hollande, et dont le mariage ne pouvait pas durer, ne peut qu’applaudir de deux mains l’arrivée d’Emmanuel Macron, pour rompre cette façon de traiter un Etat ami et frère. Et ce, même si en relations internationales, ce sont les intérêts qui comptent.

De quoi sera capable Emmanuel Macron ? C’est la question que d’aucuns se posent, surtout ceux qui prétendaient que Marine Le Pen était franche, parce qu’elle disait tout haut ce que les Français expriment tout bas. Le nouveau locataire de l’Elysée est donc attendu sur le terrain de la sécurité, en combattant le terrorisme. En Europe, il aura intérêt à observer la façon dont le Brexit se déroulera. A l’étranger, surtout en Afrique, Macron sera suivi parce qu’il devra faire face à certains chefs d’Etat venus au pouvoir pendant que lui naissait. Redonner la confiance aux Français, en créant des emplois et en les protégeant, voilà qui va lui attirer la sympathie. Bonne chance Emmanuel Macron !

(JMNK)