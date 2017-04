Elections en Rdc: La Cenco lance sa 2ème campagne d’éducation civique et électorale

La Cenco a lancé mardi dernier sa deuxième campagne d’éducation civique et électorale, via sa commission justice et paix au centre interdiocésain.

Pour rappel, la première campagne remonte au 15 mars 2016.

En effet, la deuxième phase est placée sous le thème : « Mon engagement citoyen pour la réussite du processus de démocratisation en cours, en vue du développement ».

Appuyée par le gouvernement canadien à travers son projet d’éducation civique et électorale, la campagne vise la participation responsable des citoyens aux élections. Elle se veut donc une contribution de la Cenco à la consolidation de la paix et de la démocratie. Comme on le comprend, l’implication de la Cenco est un acquis susceptible d’apporter un développement harmonieux au pays. C’est à juste titre que son Secrétaire général l’Abbé Donatien N’shole, a indiqué que c’est un souci qui trouve son fondement dans le contenu de l’accord de la Saint Sylvestre.



Mais comment y arriver ?

La Cenco articule spécifiquement cette campagne en trois phases : pré-électorale, électorale et post-électorale. Il est question, pour cette institution, de sensibiliser un plus grand nombre d’électeurs sur l’importance du vote : pourquoi et comment voter. Il s’agit d’éduquer les électeurs sur les modes de scrutins, afin qu’ils arrivent à opérer un choix judicieux. Dans cet ordre d’idée, la phase post-électorale servira à tirer des conclusions sur les élections précédentes, moyennant le suivi et l’évaluation. Tout concours à améliorer le système électoral.

Et le gouvernement canadien pense ainsi accompagner la Rdc, à travers ce projet d’éducation civique et électoral, pour l’instauration d’un climat de paix et la démocratie, socle du développement de la Rdc.

Résultat de la 1ère campagne

La première campagne lancée depuis le 15 mars 2016, présente des résultats palpables sur terrain.

Elle a porté sur le thème : « ni violence, ni passivité, je m’engage pour l’amélioration de la situation dans le pays et pour la tenue d’élections apaisées ».

Une campagne qui s’est terminée par un appel à l’enrôlement des femmes, des hommes et des jeunes au nouveau fichier électoral.

Parmi les résultats enregistrés, l’on peut noter : la formation de 10.063 formateurs dans les 47 diocèses que compte le pays. Les statistiques font état de 40% de femmes et 35% de jeunes. Autres résultats : plus d’un millions de personnes formées sur l’engagement citoyen à la base, à l’aide de la boite à image décrivant les modes de votes et le dialogue social. Le résultat apprécié de cette première phase a été jugé qualitatif au bout de 6 mois. Dans la mesure où, le message traduit en 4 langues nationales, a également été relayé dans 74 radios qui émettent dans les 26 provinces du pays.

Vision de la 2ème campagne

Il convient de rappeler qu’à l’instar de la première, cette seconde campagne a pour cible les femmes, les hommes et les jeunes de plus de 17 ans, sur toute l’étendue du territoire national. Elle s’étend sur une durée de 5 mois, soit de mars à juillet 2017.

Elle va se baser essentiellement sur le contenu de l’accord de la Saint sylvestre, en rapport avec les élections. Cette seconde phase repose sur huit (8) planches à savoir : La réflexion sur les élections, une chance pour le développement ; la réflexion sur l’enrôlement massif et dans l’ordre ; les dangers qui peuvent empêcher les élections ; le rôle des jeunes ; l’enrôlement massif dans le centre d’inscription de son groupement ; la réflexion sur le profil des candidats ; la réflexion sur les campagnes électorales et enfin la réflexion sur la violence et l’engagement citoyen pour les élections apaisées.

Pour rappel, le lancement de cette deuxième campagne a connu un engouement de plusieurs personnalités ecclésiastiques, des experts de l’église catholique spécialisés en matières électorales, la presse et les délégués de l’Ambassade du Canada qui appuie le projet.

(Irène Musune.)