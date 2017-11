Elections des gouverneurs et vice-gouverneurs: Qui de Denis Kambay et Martin Kabuya va gérer le Kasaï-Central ?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Qui de Denis Kambay Cimbumbu, ex-ministre des Sports et de Martin Kabuya de l’UDPS/Tshibala, va gérer la province stratégique et difficile du Kasaï-Central ? Et ce, après la publication par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), des décisions déclarant recevables et irrecevables les candidatures à l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces de l’Equateur, du Kasaï-Central et de la Mongala.

Ainsi, sont déclarés recevables, pour la province de l’Equateur, les candidatures de Freddy Bompanze et Donatien Iluku (Indépendants) ; Freddy L’A Kombo et Rachel Ekoto (Indépendants) ; Francis Mboyo et Natacha Longosso (Indépendants) Thérèse Mpembi et Muller Atiago (Indépendants) ; Bobo Boloko et Bikamba Ngbale (Majorité Présidentielle). Au Kasaï-Central, deux candidats sont retenus, notamment Martin Kabuya et Jérôme Muntu (Indépendants) et Denis Kambayi et Manix Kabuanga (Majorité Présidentielle. A la Mongala, également deux candidats sont retenus. Il s’agit de Sylvain Lisasi et Jean Mosau (Indépendants) et Louis Mbonga et Aimé Bokungu (Majorité Présidentielle).

Par contre, 8 candidatures ont été déclarées irrecevables. Il s’agit de celles de Willy Bombito et Gabriel Inkoko (Indépendant), Roger Mwamba et Fidèle Esuma (Indépendant), tous deux de la province de l’Equateur. Pour le Kasaï-central, les candidats de Remy Musungayi, Cyrille Mbuembue (Indépendants) et Valery Ntolo et Olivier Mwangala (Indépendants), ont été rejetées. Dans la Mongala, José Engbanda et Jackson Ngani (Indépendants), de même que Marceline Mondjiba et Robert Liaki (Indépendants), ont vu leurs candidatures être rejetées.

Soulignons toutefois que la CENI rappelle aux candidats indépendants et ceux du regroupement politique que, conformément à sa décision du 11 novembre 2017 portant convocation du scrutin et publication du calendrier de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces de l’Equateur, du Kasaï-Central et de la Mongala, le dépôt des recours en contestation des listes des candidatures devant les Cours d’Appel de Mbandaka et de Kananga est prévu du 28 au 29 novembre 2017. Le traitement des contentieux des candidatures par ces Cours d’Appel est prévu du 30 novembre au 06 décembre 2017. La publication de la liste définitive des candidatures interviendra le 07 décembre 2017 par la CENI.

