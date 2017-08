Élection des gouverneurs dans les huit provinces concernées: La Céni annonce la fin de la Campagne électorale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*Le vote maintenu le samedi prochain notamment dans le Haut-Katanga

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), a annoncé, la clôture de la campagne électorale pour l’élection des gouverneurs depuis hier jeudi 24 août 2017, à minuit. Par ailleurs, elle rappelle également que le vote de nouveaux gouverneurs et leurs adjoints aura lieu le samedi 26 août 2017.

« Pour l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, les provinces suivantes sont concernées : Haut-Katanga, Lomami, Kwilu, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tshopo, Tshuapa. Pour l’élection de vice-gouverneur : Bas-Uélé », indique le communiqué de la CENI signé par son rapporteur adjoint, Onésime Kukatula.

De ce fait, le même communiqué révèle que la CENI maintient l’élection du gouverneur dans le Haut-Katanga.

(Bernetel Makambo)

Ci-dessous, ledit communiqué de la Ceni

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

COMMUNIQUE DE PRESSE N°.007/CENI-RDC/17

Conformément au calendrier de l’élection des Gouverneur et Vice-Gouverneur de province rendu public le 18 juillet 2017, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) annonce à l’opinion nationale la clôture de la campagne électorale ce jeudi 24 août 2017, à minuit.

Elle se réjouit du bon déroulement de cette campagne électorale dans les provinces concernées.

Par ailleurs, la CENI rappelle à l’opinion que le vote des Gouverneur et Vice-Gouverneur de province par les députés provinciaux aura lieu le samedi 26 août 2017 dans les provinces suivantes:

Pour l’élection des Gouverneur et Vice-Gouverneur: Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kwilu, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tshopo et Tshuapa

