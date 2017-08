E&Dimanche dernier à l’Eglise A.V.A.C.J.C L’Evangéliste Franck Dikizeyeko encourage les fidèles à suivre l’exemple d’Abram

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le dimanche 06 août 2017, l’Eglise Alliance de Victoire et d’Accomplissement de la Croix de Jésus-Christ, « AVACJC » en sigle, a organisé à son fief de la rue Munene n°8, au quartier Imbali/Petro-Congo, dans la commune de Masina, une grande séance de prières pour l’édification des enfants de Dieu.

Dans son prêche, l’orateur du jour, l’Evangéliste Franck Dikizeyeko, surnommé « l’homme du moment », à cause de ses enseignements qui sont toujours très émotives, avait tablé la sincérité et la loyauté d’Abram envers l’Eternel. Dans Genèse 12 : 1-4, l’Eternel dit à Abram, « Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.

« Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; « et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. « Abram partit, comme l’Eternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui… Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de Charan ».

Dans Genèse 22 : 16 à 18, « L’Ange de l’Eternel appela une seconde fois Abram des Cieux et dit : « Je le jure par moi-même, parole de l’Eternel parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité procédera la porte de ses ennemis. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix ».

Restant toujours dans le bel concept d’Abram qui avait, à maintes reprises, prouvé son obéissance à l’Eternel, l’orateur s’est aussi appesanti sur la parole de l’Eternel puisée dans Galate 3 :7 et dit : « Dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordé par l’efficacité de sa puissance ».

Et dans Ecclésiaste 10 :5-9 : « Il est un mal que j’ai vu sous le soleil une erreur provenant de celui qui gouverne ; la folie occupe des postes très élevées, et des riches sont assis dans l’abaissement… J’ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves… Celui qui remue des pierres sera blessé et celui qui fend du bois en éprouvera du danger »…

Le Pasteur-visionnaire, Didier Dikizeyeko Mazimi, (photo ci-contre), la porte autorisée de l’Alliance de Victoire et d’Accomplissement de la Croix de Jésus Christ, parlant de la création de l’homme fait comprendre que « Dieu, dans son amour insondable ainsi que dans sa bonté sans mesure créa l’homme à son image et à sa ressemblance (Genèse 1 :26). Cette image n’est autre chose que son esprit, sa sagesse et son intelligence (Jean 4 :24).

Cependant, il faudra noter que cet homme créé à l’image de Dieu n’est pas le fruit d’une évolution mais, plutôt, l’expression plantureusement variée de la sagesse du Créateur. Selon les Ecritures Saintes, Dieu traita une alliance avec l’homme car Il aura besoin de ce dernier pour atteindre ses différents objectifs.

En créant l’homme, Dieu a voulu qu’il soit un peu inférieur à lui-même. Il l’a couronné de gloire et de magnificence. Il lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains et Il lui a donné la pouvoir (Psaume 8 :5). (…)

Du programme des cultes à l’AVACJC

Dimanche : Culte dominical : de 9 heures à 12 heures ; lundi prière à domicile (individuelle) de 00h à 3heures ; mardi : nuit des prières ; mercredi : culte de 16 h à 18 h ; jeudi : réunion et culte des mamans de 16h à 18h ; vendredi : cultes d’adoration de 16 h à 19h et samedi : affermissement de 14 à 15h, réunion des jeunes de 14 à 18h30, évangélisation de 16 à 19 heures.

De son comité directeur

Cette Église a un comité directeur qui se présente comme suit : Visionnaire : Pasteur Didier Dikizeyeko Mazimi ; coordonnateur : Evangéliste Flavien Nsituvuidi Ngonde (cette coordination supervise aussi la jeunesse); présidente des mamans : Brigitte Malala ; chargée de l’évangélisation : Eugénie Mujinga ; diaconat : Odette Nsanga.

(Kingunza Kikim Afri )