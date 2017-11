Eclairée par la CENI: L’ECC disposée à accompagner la mise en œuvre du calendrier électoral

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En présence du Président national de l’Eglise du Christ au Congo (ECC), le Révérend docteur André bokundoa BO-Likabe et de son prédécesseur Monseigneur Marini Bodho, des Messeigneurs Présidents provinciaux et les membres du staff de l’ECC réunis au Lycée Monseigneur Shaumba en session extraordinaire du Comité exécutif national restreint de l’Eglise du Christ au Congo, le Vice-président de la CENI a successivement livré des informations sur l’évolution de l’opération de la Révision du fichier électoral dans la 5ème aire opérationnelle comprenant les provinces du Kasaï, Kasaï Central et les territoires de Kamiji et Luilu dans la province de Lomami.

A cette occasion, des informations relatives aux grandes lignes du calendrier électoral et à la machine à voter ont été partagées. Avec plus de 44 millions d’électeurs enrôlés déjà, c’est plus de 9 fois l’électorat de la République de Côte d’Ivoire, près de 80 fois celui du Gabon ou encore de la Gambie. Ceci est un motif de fierté pour l’ensemble des parties prenantes qui ont chacune mobilisé la population.

Au sujet de la mise en œuvre du calendrier électoral publié le 05 novembre 2017, le Vice-président de la CENI Norbert Basengezi a sollicité de ses interlocuteurs à mener le plaidoyer auprès de différents acteurs pour la matérialisation de sa mise en œuvre face aux contraintes qui ont été décelées et qui sont d’ordre légal, financier, logistique et politique.

Des explications sur le fonctionnement de la machine à voter et ses avantages ont été fournies aux bergers de l’Eglise du Christ au Congo qui, visiblement satisfaits de cette séance d’échanges directs avec la CENI, ont affirmé par la bouche du Président de l’ECC que les explications données sur l’état d’avancement du processus électoral ne pourraient pas faire l’objet de controverses tant que tout s’articule de façon rationnelle.

(JMNK/CENI)