Echange des voux à la RGT@: Christelle Muabilu Midagu place l’année 2017 sous le signe du changement

« Mieux vaut tard que jamais », dit-on ! Et « aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années ». Ces deux dictons démontrent la sagesse africaine. A la RTGA World, une grande première, Christelle Muabilu Midagu, ADG du grand et important Groupe de Presse parmi tant d’autres en République Démocratique du Congo, accompagnée de l’ADGA Stéphanie Muabilu Mpemba, a communié avec le personnel, hier mardi 28 février 2017, à l’occasion de la cérémonie d’échange de vœux de l’année 2017. Les agents et cadres de cette entreprise des médias ont été honorés par cette jeune crème dirigeante de l’entreprise, en cette fin du mois de février, à la veille du mois de mars consacré à la femme.

Une occasion qui a mis face à face l’employeur et ses employés, dans un discours prometteur, encourageant, significatif en ce que Mme Christelle Muabilu a souhaité plein succès, une année de paix, de joie et de bonheur, question d’oublier les stress de l’année passée. En toute sincérité, autorité et dextérité, la patronne de la RTG@ World n’a pas lésiné à apporter son soutien tant moral, que financier à son personnel. Ce dernier, reconnait-elle, dans une conjugaison avec la Direction générale, l’entreprise fait un corps de professionnels des médias, une famille. Dans la famille, poursuit-elle, c’est l’amour qui prime, la solidarité qui cimente ce lien fraternel, et la tolérance mutuelle qui charpente l’entreprise.

A l’occasion, quelques agents parmi les tout premiers engagés de la RTGA World au moment de sa création, en août 2002 ont été présenté, dont notamment Gaby Maloba Kazadi, Jacques Olivier Mulumba, Jacques Lumingu, Gaby Masumbuko. Et dans le même ordre d’idée, la première femme alors secrétaire de direction, Mme Mireille Kavungu Lutuba.

Le programme a prévu également la présentation de la dernière engagée de l’entreprise, Mme Ivril Luleba Mvutu. Une manière de dire qu’au sein de la RTGA World, il y a de la place pour tout le monde, à condition d’être perspicace, efficace et apte à participer à la réalisation des objectifs de l’entreprise. Il sied de noter que le Groupe de presse L’AVENIR a lancé son 1er numéro du journal en 1995.

Pour joindre l’utile à l’agréable, un petit repas a été partagé à l’Africaine, sous l’œil vigilant de Mme Brenda Mboma Bukanga, assistante de Madame l’ADG de la RTGA World. L’animation a été assurée par le comique maison Sans Terreur ni Violence, STV.

Signalons en passant que cette grande entreprise des médias est à l’actif du Président Directeur Général, Pius Muabilu Mbayu Mukala, député national et l’un des doyens des élus nationaux à la Chambre basse du Parlement.

Pius Romain Rolland

Ci-dessous les images qui parlent