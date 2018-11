Ebola et sécurité en Rdc: Jean-Pierre Lacroix et le DG de l’OMS attendus ce lundi à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Secrétaire général adjoint de l’ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix et le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus effectuent à partir de ce lundi 5 novembre une visite conjointe de près d’une semaine en République démocratique du Congo. L’information a été confirmée ce dimanche 4 novembre à Radio Okapi par Florence Marshal, la porte-parole de la MONUSCO.

« C’est une visite conjointe OMS-Maintien de la paix, centrée sur le besoin de répondre le plus rapidement possible à la nouvelle flambée d’Ebola dans l’Est du pays et d’endiguer l’épidémie pour que les populations puissent reprendre le plus rapidement possible une vie normale. Ils rencontreront ici à Kinshasa les autorités nationales, ensuite ils se rendront dans la province du Nord-Kivu, ils rencontreront également les autorités locales et provinciales ainsi que les équipes qui sont chargées de la prise en charge sanitaire des patients atteints d’Ebola. Ils vont aussi rencontrer le leadership des Nations unies en RDC et évidemment la communauté humanitaire qui est mobilisée depuis plusieurs mois maintenant afin d’endiguer cette épidémie », a détaillé Florence Marshal. L’agenda de cette mission va tourner autour de l’épidémie à virus Ebola, a précisé la porte-parole de la mission onusienne.

Soulignons que Cette visite permettra à la délégation de faire le point sur les efforts communs déployés pour faire face à l’épidémie d’Ebola au Nord-Kivu. La délégation devrait rencontrer des représentants du Gouvernement à Kinshasa, des premiers intervenants ainsi que les dirigeants, le personnel et les partenaires humanitaires de l’ONU. Les deux responsables, ainsi que des représentants du Gouvernement de la RDC, se rendront également dans la province du Nord-Kivu, l’épicentre de l’épidémie d’Ebola.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.