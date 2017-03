E. Shadary et Bekir Vysal évaluent la coopération entre la Rdc et la Turquie

Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, a échangé hier jeudi 23 mars avec une délégation Turque conduite par l’Ambassadeur de Turquie en République démocratique du Congo, DC Bekir Vysal. Au sorti de l’audience, ce dernier a affirmé à la presse que la Rdc et son pays ont 32 projets de coopération dans différents domaine, notamment économique, social, culturel et sécuritaire.

Et justement dans le volet sécuritaire, la Turquie a déjà formée plusieurs policiers congolais en renforçant leur capacité et la formation des policiers congolais en Turquie doit se poursuivre. C’est ce qu’a confiée la délégation Turc au Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, en soulignant aussi que la Rdc étant un pays frère et ami, la Turquie compte plusieurs de ses ressortissants au sein du personnel de la MONUSCO. Voilà pourquoi Bekir Vysal plaide pour le renforcement de la coopération dans le domaine sécuritaire entre la Turquie et la Rdc.

« Entant que pays frère et ami, la Turquie, pays qui soutient la stabilité et l’intégrité territoriale de ce pays, on est toujours ensemble avec la Rdc, s’agissant des questions internes et externes », dit-il, avant d’ajouter qu’on est entrain d’apporter notre soutien à la Monusco, par exemple. Par rapport aux relations bilatérales, on a un accord qui a été signé, mais il faut bien élargir les aspects. Et c’est par rapport à ce processus là que l’Envoyé spécial de la Turquie séjourne en Rdc.

(JMNK)