E. Ramazani Shadary reçoit le Chargé d’affaires de l’Ambassade de Belgique

lundi 27 février 2017, dans son cabinet de travail de la commune de la Gombe, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a reçu le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, Stéphane Mund qu’accompagnait le Conseiller politique de cette Ambassade. Il était venu présenter ses civilités au Vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et Sécurité, d’autant plus qu’il a représenté à cette audience son Ambassadeur qui est en congé.

Soulignons qu’Emmanuel Ramazani Shadary, qui revient de la province du Tanganyika, où il a réconcilié les bantous et les pygmées, a éclairé la religion de son hôte en lui donnant des informations précises et officielles sur l’évolution de différents dossiers tant politiques que sécuritaires.

Après analyse et débat démocratique dans ce forum organisé sur instruction du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur les revendications d’émancipation des pygmées ou Twa, et les plaintes des bantous, souvent victimes, des pistes de solutions ont été proposées à tous les niveaux des institutions du pays et coulées dans les 32 résolutions du forum. Pour sceller cette réconciliation, le Vice-Premier ministre a symboliquement incinéré vendredi 24 février 2017, les flèches souvent utilisées par les Twa contre les bantous, avant de planter l’arbre de la paix devant les deux communautés et les témoins.

Toutefois, d’un ton ferme, E. Ramazani Shadary a, au nom du Gouvernement de la République, mis en garde quiconque oserait encore recourir à la violence pour exprimer ses revendications. Ordre a été donné par le VPM aux services de l’ordre d’imposer la paix et d’user de tous les moyens légaux pour instaurer l’autorité de l’Etat en cas de trouble de l’ordre public par l’une des parties qui ont solennellement signé le pacte de non agression.

(JMNK)