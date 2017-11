E. Ramazani Shadary depuis hier en Egypte

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ouverture hier dimanche 5 novembre 2017 de la Conférence internationale sur la jeunesse à Charem-el-Cheikh, en Egypte. La République démocratique du Congo est représentée par Emmanuel Ramazani Shadari, vice–Premier Ministre de l’intérieur et Sécurité.

Dix mille jeunes venus de 66 pays de tous les continents vont prendre part à ces assises lancées par le président Egyptien Abdel Fattah El Sisi. Plusieurs chefs d’Etat et des gouvernements, ainsi que diverses délégations, sont présents dans cette ville touristique située au bord de la Mer Rouge, à une heure de vol de la capitale égyptienne.

Ramazani Shadari représente personnellement le chef de l’Etat Joseph Kabila qui ne s’est pas déplacé à cause d’autres charges d’Etat.

Badi

