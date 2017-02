Du 14 au 15 février Le ministre britannique Tobias Ellwood en visite à Goma

Le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Tobias Ellwood, va séjourner à Goma au Nord-Kivu du 14 au 15 février. Une deuxième visite de monsieur Tobias en RDC, après celle effectuée au mois d’août dernier. Au cours de ce passage jugé inopportun, le diplomate britannique veut évaluer l’état d’avancement des négociations sur l’arrangement particulier devant permettre la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016 signé au centre interdiocésain de Kinshasa sous les bons offices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO).

Dans un communiqué rendu public hier lundi 13 février par l’Ambassade Britannique en RDC, le diplomate belge s’est exprimé comme suit : « (…) Je serai aussi intéressé à voir les progrès qui ont été réalisés dans l’organisation d’élections en 2017, y compris la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre. Le Royaume-Uni est convaincu que les élections peuvent toujours être organisées là où la volonté de le faire existe, et que la plus grande menace à la stabilité de la RDC se posera lorsque les aspirations démocratiques du peuple congolais ne seront pas respectées, », a dit M. Tobias.

Ce, tout en oubliant que le peuple congolais, souverain qu’il soit, est conscient de la volonté politique manifestée par le chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange quant à l’organisation des élections crédibles et apaisées d’ici fin 2017. Ce, après un compromis politique à l’issue des pourparlers entre acteurs politiques de la Majorité Présidentielle, ceux de l’Opposition et de la Société Civile, sous les bons offices des prêtres de la CENCO. Et le diplomate britannique, peut-être pas au courant de tout ça, veut donner des leçons à tous ces congolais soucieux d’aller vite aux élections d’ici 2017. La volonté politique est là et tout le monde soutient la Commission Electorale Nationale Indépendante qui poursuit l’opération d’enrôlement et identification d’électeurs dans plusieurs aires opérationnelles et dont le nombre d’enrôlés a déjà atteint plus de 10 millions.

Les condoléances du diplomate britannique au peuple congolais

Voulant compatir avec la nation congolaise qui a perdu son plus grand combattant de la démocratie et l’Etat de droit, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, monsieur Tobias Ellwood a présenté ses condoléances au peuple congolais.

« Je saisis cette occasion pour présenter à nouveau mes condoléances au peuple congolais pour la récente perte du chef de l’opposition Etienne Tshisekedi, que j’ai rencontré lors de ma dernière visite. Il a été une source d’inspiration pour de nombreux congolais, quelles que soient leurs inclinations politiques. En cette période de deuil et de suspension des pourparlers en attendant la formation d’un nouveau gouvernement, il ne serait pas approprié de discuter en détails du soutien international aux élections, mais j’espère pouvoir le faire avec le nouveau gouvernement en temps voulu, » a-t-il dit.

De l’aide britannique en RDC

Quant à l’aide britannique en RDC, le communiqué révèle qu’elle est évaluée annuellement à environ un demi-milliard de dollars américains.

« Cet engagement implique une aide directe au gouvernement par le biais de la MONUSCO en vue de mettre fin aux conflits en cours, où la responsabilité principale pour l’atteinte de cet objectif incombe, de toute évidence, au gouvernement, » a déclaré M. Tobias.

Rappelons enfin qu’à Goma, le ministre britannique aura dans son programme, des réunions avec le Gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, la haute direction de la MONUSCO. Ensuite, il effectuera des visites à un centre d’enrôlement d’électeur à Goma, d’un projet de Mines Advisory Group financé par le gouvernement britannique et qui est un projet de collaboration avec les forces armées congolaises visant le stockage sécurisé des armes. Enfin, il visitera le Parc national de Virunga et organisera une réception au bureau de l’ambassade britannique à Goma pour présenter une distinction britannique, membre de l’ordre de l’Empire Britannique (MBE), à un citoyen congolais en reconnaissance de ses bons et loyaux services auprès du gouvernement britannique.

(Bernetel Makambo)