Du 09 au 15 octobre à Washington: La Rdc participe aux Assemblées annuelles entre la Banque mondiale et le FMI

C’est hier 09 octobre 2017 que se sont ouvertes les Assemblées annuelles entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) à Washington DC, aux Etats-Unis d’Amérique. Ces réunions qui vont se clôturer le 15 octobre 2017, connaissent une présence très remarquée de la délégation officielle de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre des Finances, Henry Yav Mulang.

Des discussions en bilatéral entre le FMI et la RDC sont prévues. Elles devraient notamment porter sur le souhait de la RDC d’accéder à un soutien financier dans le cadre de la facilité de crédit rapide (FCR). « Les relations sont très bonnes avec les institutions financières internationales. Les contacts sont réguliers. Après la lettre de Mme Christine Lagarde, il y a une mission du FMI qui est venue en RDC, en mars dernier. Nous avons travaillé ensemble. Cette mission avait souligné le fait que notre pays était secoué par la baisse des cours des matières premières. Et que cette situation avait notamment comme conséquence la crise que nous vivons actuellement. La mission nous a également félicité pour les efforts entrepris », avait dit Henri Yav Mulang, au cours d’une conférence de presse organisée en août dernier. Le conseiller principal au collège économique et financier du cabinet du Président de la République, Firmin Koto Ey’Olanga, fait partie également de la délégation congolaise.

Soulignons que les Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) tiennent, tous les ans, leurs Assemblées annuelles pour s’entretenir d’une large gamme de questions concernant la réduction de la pauvreté, le développement économique et les financements internationaux. À l’occasion de ces Assemblées, la Banque et le FMI organisent des rencontres destinées à faciliter les échanges entre les représentants des gouvernements nationaux et le personnel de la Banque et du FMI, les délégués des organisations non-gouvernementales (ONG), les médias et le secteur privé.

Précisons que ces Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale sont l’occasion de réunir des acteurs d’horizons divers — dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement) et du secteur privé, représentants d’organisations de la société civile, experts issus des milieux universitaires — autour des grands dossiers mondiaux : conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, développement économique, efficacité de l’aide, etc. Cet événement donne également lieu à toute une série de manifestations (séminaires, zooms régionaux, conférences de presse…) autour de sujets liés à l’économie mondiale, au développement international et au système financier mondial. Cette année, les Assemblées annuelles se tiendront du 9 au 15 octobre 2017, à Washington.

(JMNK)