Du 02 au 03 mars 2017: La Banque mondiale évalue la performance de son portefeuille

Du 02 au 03 mars 2017, la Banque mondiale, partenaire privilégié du Gouvernement congolais, va faire la revue de la performance de son portefeuille en République démocratique du Congo. D’autant plus que la Banque mondiale vise l’élimination de la pauvreté et la promotion de la prospérité partagée. C’est ce qu’a annoncé hier, M. Matthias Cinyabuguma, Responsable principal des Opérations de cette Institution de Bretton Woods, à un groupe de journalistes économiques. Le thème qui a été choisi cette année correspond mieux à la situation que traverse ce pays : « Mise en œuvre des projets du Gouvernement financés par la Banque mondiale dans le contexte de la crise ».

En termes d’objectifs et c’est la première partie, disons que pour cette année, il sera question de répondre aux deux questions, notamment celle de savoir, que faire pour préserver le niveau actuel d’activités ? Ceci, parce que si les efforts ne sont pas poursuivis, le développement du pays risque de subir un impact certain. Ceci, lorsqu’on sait que la Banque mondiale intervient dans les infrastructures (développement soutenable à travers les routes, l’énergie, etc.) pour environ 63% du portefeuille ; le secteur social (15%), sans oublier le volet macroéconomique, finances publiques et gouvernance (15%).

Le deuxième objectif sera de savoir, qu’est-ce que nous devons faire pour non seulement préserver ce que nous avons pu faire de mieux ? Ici, l’attention sera focalisée sur ce qui bloque la mise en œuvre des projets. Et ces blocages peuvent venir du Gouvernement, tout comme de la Banque mondiale elle-même.

Parmi ces blocages ou ces problèmes, il y a en ceux qui proviennent des demandes de non objection, d’autres du décaissement ou dépenses non éligibles et d’autres enfin de la sauvegarde environnementale. Par la suite, la Banque mondiale compte partir avec deux stratégies, notamment celle qui consiste à gérer les problèmes, et l’autre qui est une question, celle de savoir, comment faire autrement pour gérer le problème ?

Pour M. Matthias Cinyabuguma, la deuxième partie sera consacrée au dialogue proprement dit avec les Coordonateurs des projets du Gouvernement financés par la Banque mondiale, la société civile représentant les bénéficiaires, etc. sur ce qui affecte l’engagement de la Banque mondiale en Rd Congo. Soulignons que our cette année, sur base d’un sondage qui a été mené, la Banque mondiale a reçu des commentaires selon lesquels, au niveau de cette Institution, les informations sont contrôlées.

Voilà pourquoi lors de cette revue, il va être demandé aux participants de présenter les thématiques au regard de ce qui a été observé sur terrain. Et ce sont ces thématiques qui feront l’objet des discussions le 2ème jour, soit le vendredi 03 février 2017. Par la suite, des recommandations seront élaborées et présenté au ministre des Finance, qui aura la charge de les remettre au Premier ministre Samy Badibanga.

Il sied de souligner qu’aujourd’hui, la Rdc a des portefeuilles les plus importants de la Banque mondiale sur le continent africain : 29 projets actifs représentant environ 3,8 milliards de dollars Us. Alors que le Gouvernement prépare un nouveau Plan National Stratégique de Développement (PNSD), pour la période 2017-2021, la Banque mondiale vient de finaliser une étude sur la pauvreté en Rdc et prépare le Diagnostic Systématique du Pays (SCD) dont l’objectif est d’identifier non seulement les contraintes principales auxquelles la Rdc fait face, mais aussi les moteurs de développement qui faciliteront l’émergence économique et sociale du pays. Sur la base de ces travaux, la Banque va préparer en collaboration avec le Gouvernement et les autres partenaires au développement un nouveau cadre de partenariat « le Cadre de Partenariat Pays (CPF) », qui constituera sa nouvelle stratégie pour la période 2017-2021.

(Jean-Marie Nkambua)