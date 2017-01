Dr. Oly Ilunga : « La RDC porte encore une charge non négligeable sur cette maladie »

A l’occasion de la journée mondiale de la Lèpre, le ministre national de la Santé Publique, le Docteur Oly Ilunga Kalenga a adressé un message à toute la nation congolaise. Ce, dans le but d’exprimer la volonté du gouvernement congolais d’éradiquer cette endémie sur toute l’étendue du territoire national. Pour le ministre Oly Ilunga, le programme de la Révolution de la Modernité prôné par le chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange projette de mobiliser des ressources additionnelles, afin que l’élimination de la Lèpre soit effective dans toute la République Démocratique du Congo.

(Bernetel Makambo)

Ci-dessous, le message du ministre de la santé, le Docteur Oly Ilunga

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes. Depuis 1954, la Communauté Internationale célèbre, le dernier dimanche de janvier, la journée mondiale de la Lèpre. C’est dans ce cadre que la République Démocratique du Congo se joint à d’autres Nation du monde pour célébrer ce 29 janvier 2017, la 64ème journée mondiale de la Lèpre. Cette journée permet à la Communauté Internationale en générale et aux personnes impliquées dans la lutte contre la Lèpre en particulier d’avoir une pensée ou un geste d’humanité et d’amour envers les milliers de nos frères qui en souffre encore. C’est également un moment approprié pour faire le point sur l’état d’avancement de la lutte contre cette endémie. Aujourd’hui, la situation de la lèpre s’est améliorée dans le monde. Son fardeau a sensiblement baissé dans de nombreux Etats à travers le monde. Hélas, dans une dizaine de pays encore, au moins mille nouveaux cas sont dépistés chaque année. Longtemps considéré par la communauté comme une maladie honteuse à cause de graves mutilations permanentes qu’elle provoque, la maladie lépreuse est en train de devenir une maladie comme toutes les autres. En effet, le dépistage précoce de malades et l’utilisation d’une polysimiothérapie basée sur une association efficace des médicaments ont fortement l’image de la Lèpre par la guérison rapide et la prévention des mutilations. Ces progrès incontestables ont conduit l’OMS à mettre en place une nouvelle stratégie de lutte qui vise un monde sans lèpre d’ici 2020, c’est-à-dire avec zéro cas de lèpre, zéro cas de transmission d’infection, zéro cas d’incapacité due à la lèpre, zéro stigmatisation et zéro discrimination. S’agissant de la République Démocratique du Congo, notre pays porte encore une charge non négligeable sur cette maladie et celle-ci reste encore présente dans certaines de nos contrées. Le défi à relever étant énormes, nous sommes rassurés que dans le cadre de la Révolution de la Modernité telle que prônée par Son Excellence, monsieur le président de la République, Joseph Kabila Kabange, des ressources additionnelles seront mobilisées par le gouvernement afin que l’élimination de la Lèpre soit effective sur toute l’étendue de la République. Chers compatriotes, nous saisissons cette occasion pour remercier tous les partenaires du ministère de la santé tant nationaux qu’internationaux qui, sans relâche, ont soutenu le ministère dans la mise en œuvre et le suivi des activités d’éradication de cette endémie. Enfin, nous exhortons tous nos compatriotes de rester mobilisés dans la lutte contre la lèpre, afin d’espérer vivre un jour dans un monde sans lèpre, un monde sans excusions, ni discriminations de quelque nature que ce soit. Nous vous remercions.