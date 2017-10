Dossier « Prisonniers politiques » au menu de la rencontre CNSA-Gouvernement

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une séance de travail ce mardi 11 octobre 2017 entre le comité du CNSA, Conseil nation du suivi de l’Accord et le Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et le ministre d’Etat en charge de la Justice.

Il a été question d’évaluer les mesures de décrispation relatives au dédoublement des partis politiques, ainsi que la question des prisonniers dits politiques.

Ramazani Shadary a éclairé le CNSA sur les efforts déjà déployés pour vider cette question et se conformer aux recommandations de l’Accord.

Nephtalie Buamutala