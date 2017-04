Division I / 1ère journée play-off: La « Lisped » fait coup de chapeau à la LINAFOOT pour l’effectivité de lutte contre la violence

La première journée du Play-off du championnat de la Ligue Nationale de Football (Linafoot) a vécu le week-end dernier avec les victoires en tête du classement du FC Renaissance du Congo et CS Don Bosco et les nuls partagés par de grands, à savoir Dcmp/K, TP Mazembe, V. Club et Sa Majesté Sanga Balende. Donnant ses impressions sur le déroulement des rencontres dans les différents stades des provinces de la RDC, Me Alain Makengo Kikandu, président de la Ligue Sportive pour la promotion et la défense des droits de l’homme (Lisped), a remercié les dirigeants de la Linafoot d’avoir en quelque sorte tiré les oreilles des supporters. Ce, par le respect et l’application des messages forts de lutte contre la violence dans les milieux sportifs. « Il y a eu effectivement fair-play. Que Kinshasa fasse le retour de l’ascenseur ce dimanche lors de la 2ème journée », a déclaré Me Alain Makengo. Il se propose d’ailleurs de multiplier les campagnes des sensibilisations. « La police est appelée à nous accompagner en vue de traquer les groupes qui viennent perturber le déroulement des matchs avant, pendant et après les matchs. Si possible, organiser à leur intention des procès publics.

*Lisped, 18 ans de lutte contre la violence …

L’homme en toge a fait remarquer que son association sur terrain depuis 18 ans, s’est mobilisée dans la lutte contre la violence dans le sport à travers des communiqués, des émissions télévisées, des banderoles dans les différentes installations sportives, des plaidoyers, des participations aux forums et autres supports. Ces derniers semblent ne pas suffire pour lutter efficacement contre ces fléaux qui gangrènent l’espace sportif tant national qu’international. « Je m’empresse à réaliser que l’on pourra éradiquer ces fléaux s’il n’y a pas une volonté politique, la mobilisation tous azimuts, l’intensification de l’éducation des masses sportives et l’application effective des sanctions en cas de violations des règles en la matière … », a indiqué Me Alain Makengo président de la Lisped. Une commémoration qui revêtait une connotation particulière, une réflexion avec le monde sportif sur les questions de lutte contre la violence dans le sport, la lutte contre le dopage, la prise en charge des anciens léopards champions d’Afrique, le rôle des supporters ou mieux des animateurs de nos équipes ….

Dès sa création en 2001, la Lisped a lancé le projet « Sport sans violence, avec assurance et sécurité sociale », et a été mise à contribution dans le processus de la promulgation de la loi portant principes fondamentaux relatifs aux activités physiques et sportives en RDC, communément appelée loi sportive. Au seuil de celui-ci, il y a eu la création du comité national de prévention de lutte contre la violence dans le sport.

(Franck Ambangito/Cp)