Disposé à apporter sa pierre à l’édifice de la reconstruction de la Rdc: Le PANECO se range derrière Ilunga Ilunkamba

Depuis la nomination du nouveau Premier ministre, en la personne du Professeur Docteur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les messages pleuvent de partout non seulement pour l’encourager, mais aussi pour manifester la disponibilité à l’aider à réussir sa mission. C’est dans cette optique que le, Parti du nouvel élan du Congo (PANECO), à travers son Président national et Autorité Morale, Kayumba Bernard, estime que le nouveau Premier ministre est l’oiseau rare que le peuple congolais attendait depuis trois mois.

« A la lecture de son cursus professionnel et politique, vous comptez parmi les rares congolais à avoir parcouru autant de ministères dont le Plan, l’Economie, l’Industrie, le Commerce Extérieur, le Portefeuille, l’Ecofin présidentielle, les Finances, le Copirep (Comité de Pilotage pour la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat). Vous avez tout dernièrement dirigé la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo en une période des vaches maigres en usant de votre longue expérience professionnelle, votre doigté managériale et de votre grande sagesse », dit-il, dans un message parvenu au Quotidien L’Avenir.

Ce parti politique, à l’instar des autres, pense que Sylvestre Ilunga Ilunkamba, est donc la réponse longtemps attendue pour aider à mettre en place un pilotage très bien avisé qui incarne les sensibilités politiques actuelles au regard de la multitude de turbulences et gesticulations politiques grâce à votre apport personnel avéré pour compenser à notre déficit managérial.

Il profite de l’occasion pour inviter et engager tous les jeunes et toutes les femmes du PANECO ainsi que tous les membres à apporter une main forte pour que le Grand Navire congolais sorte, sous votre conduite, non seulement de la zone des turbulences politiques actuelles mais aussi des divisions stériles et stérilisantes qui gênent outre mesure notre marche vers plus de cohésion nationale, plus d’émancipation politique, plus d’élan conjugué vers le développement et plus d’intégration régionale et internationale avantageuse.

Dans ce message, le PANECO ne manque pas d’adresser ses sincères remerciements tant au Raïs Joseph Kabila Kabange, Autorité Morale du FCC pour l’avoir sélectionné avec une très bonne dose de sagesse constructive, qu’au Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l’avoir nommé au sommet du gouvernement. « Le PANECO promet de vous soutenir dans vos lourdes fonctions et la jeunesse du pays se reconnaît en vous car vous allez la préparer à prendre la relève en l’association à la gestion de la Res Publica ».

