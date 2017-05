Discutant de la formation du Gouvernement avec les hauts-cadres de l’Udps: Bruno Tshibala appelé à respecter les exigences statutaires du parti

Vendredi 5 mai à la Cité de l’Union Africaine, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, a échangé avec les hauts-cadres de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), parti cher au feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, dont il est membre jusqu’à présent. Au cours de leurs échanges, il a été demandé au nouveau Chef du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, qu’en perspectives de la formation de son équipe, les exigences statutaires du parti doivent être respectées. Les hôtes du Premier ministre, après l’avoir félicité pour ses nouvelles fonctions, ont aussi salué l’application de l’accord du 31 décembre 2016, qui a abouti à la nomination de Bruno Tshibala, issu du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au changement. Sur ce, des hommages ont été aussi rendu au chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, Garant de bon fonctionnement des institutions de la République, qui a rendu possible cette mise en œuvre de l’accord et la signature de l’arrangement particulier. Pour Patrick Tshaba, porte-parole des cadres et hauts-cadres de l’Udps qui a lu cette déclaration, ce grand parti politique de l’Opposition congolaise souhaite avoir un nombre important des membres de au sein du gouvernement et cabinet politique de Bruno Tshibala Nzenze. Et ce, en vue de permettre au parti (Udps) de mobiliser des moyens nécessaires afin d’assurer une participation conséquente aux élections futures.

(BernetelMakambo)

Ci-dessous, la déclaration des cadres et hauts-cadres de l’Udps

Nous, hauts cadres de l’Udps et cadres de l’Udps, appartient aux différentes structures telles que la commission de la tenue du deuxième congrès du parti ; de l’exécutif national du parti ; de la Commission national de discipline ; école du parti ; interfédéral du parti ; de la Ligue de femmes du parti et de la Ligue de jeunes, déclarons ce qui suit : saluons les efforts des acteurs politiques et sociaux de la Nation pour la mise en œuvre effective de l’accord de la saint sylvestre à travers la nomination du Premier ministre issu de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Udps en sigle), part cher à l’immortel président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. A cet effet, nous adressons nos vives félicitations à son Excellence monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement d’Union nationale. Nous souhaitons voir notre gouvernement se conformer aux exigences statutaires du parti relativement à la représentativité régionale et à la méritocratie. Notre vœu le plus ardent est d’avoir un nombre important des membres de notre parti Udps au sein de votre gouvernement et cabinet politique en vue de permettre au parti de mobiliser des moyens nécessaires afin d’assurer une participation conséquente aux élections futures. Enfin, nous réitérons notre soutien indéfectible et nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions.