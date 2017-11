Directeur des systèmes d’information, SNEL SA : Guy Gelinas remplace Pierre Harboun

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un nouveau vent souffle désormais à la Snel SA, le n°1 dans la fourniture du courant électrique, dans l’objectif d’améliorer la desserte et d’offrir les services de qualité à la population congolaise. Ceci va de paire avec le changement intervenu à la tête de cette entreprise, avec l’entrée de l’Ambassadeur André-Alain Atundu au Conseil d’administration de cette entreprise de l’Etat. Ce vent de changement, comme on peut bien s’en rendre compte, devra s’étendre sur tous les secteurs névralgiques de cette entreprise, pour plus d’efficacité. C’est ainsi que le Conseil d’Administration, qui s’est réuni le 28 novembre 2017, dans la salle de réunions du Conseil située au 2ème étage de l’immeuble du Département des Ressources Humaines de SNEL SA à Kinshasa/Gombe, a examiné et adopté le projet du budget statutaire 2018, présenté par la Direction générale.

Le même Conseil d’administration, présidé par son président André-Alain Atundu, a procédé à la nomination de M. Guy Gelinas en qualité de Directeur des systèmes d’informations. Et ce, en remplacement de M. Pierre Harboun. Soulignons qu’au sujet de la situation et de l’état des installations de SNEL SA, le Conseil d’Administration, lors de sa réunion de Zongo du 19 au 21 novembre 2017, avait recommandé à la Direction générale de prendre de façon urgente toutes les dispositions qui s’imposent pour que les clients passent les festivités de fin d’année sans perturbation et dans la sérénité sur l’ensemble du territoire national.

Pour rappel, Le directeur des systèmes d’information a pour mission de définir et mettre en œuvre la politique informatique en accord avec la stratégie générale de l’entreprise et ses objectifs de performance. Il doit garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le système d’information. Pour d’autres, le directeur des systèmes d’information (DSI), ou directeur informatique (DI), parfois directeur de l’organisation et des systèmes d’information (DOSI) ou encore plus récemment directeur des systèmes d’information et du numérique (DSIN) d’une organisation (entreprise, association, etc.) est responsable de l’ensemble des composants matériels (postes de travail, serveurs, équipements de réseau, systèmes de stockage, de sauvegarde et d’impression, etc.) et logiciels du système d’information, ainsi que du choix et de l’exploitation des services de télécommunications mis en œuvre. Dans le cadre de la transformation numérique, la DSIN va aussi prendre en charge l’innovation et les services numériques dans une logique d’orientation et de parcours numérique client (utilisateurs).

