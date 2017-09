Dimanche à l’occasion de son jubilé d’Or: Le livre « Ndungi Masumu, la percée d’un artiste visionnaire » sera présenté au public

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Tel qu’il l’avait fait savoir lors de la cérémonie de son jubilé d’Or qui avait eu lieu le vendredi 16 juin 2017 au Palais du peuple, lorsqu’il avait accompli 50 années de pratique artistique, Masumu Debrindet Yala Kayala (photo ci-contre) va poursuivre ce processus jusqu’à la fin de l’année à travers des faits qui corroborent avec cet événement.

C’est donc dans ce cadre que ce dimanche 24 septembre 2017, sous le patronage du Ministère de la Culture et des Arts, avec le soutien de la Commune de Kalamu – (Avec l’implication personnelle du Bourgmestre Jean Claude Kadima)- de l’Institut des Musées Nationaux du Congo, IMNC, en collaboration avec le Zénith Africain de Production et de Promotion Culturelles et Artistiques, « ZAPOCA Asbl » et le « Théâtre Plus » va organiser en cette journée dominicale à la « Place des Artistes » à partir de 14 heures, une autre cérémonie culturelle axée sur le Jubilé d’Or de l’artiste-comédien et Ambassadeur de la paix Ndunqi Mambimbi Masumu Débrindet.

Cet événement tant attendu par les férus des arts connaîtra trois (3) temps forts dont : l’exposition photographique sur le parcours du jubilaire d’Or depuis son début jusqu’à ses 50 ans de carrière artistique. On procédera ensuite à la sortie officielle du livre « NDUNGI MAMBIMBI, la Percée d’un Artiste Visionnaire » écrit la célèbre plume du Professeur NDUNDU KIVUILA de l’Institut National des Arts.

Le programme prévoit, en outre, la vente promotionnelle des DVD du film Simon Kimbangu réalisé par l’artiste-comédien et cinéaste Masumu Débrindet.

Devant toutes les tablettes qu’on pourra déboulonner pour prétendre soutenir les actions de ceux qui font de bonnes choses pour le développement de la culture nationale. Dans cette option, Masumu Debrindet ne cesse de marteler « qu’il faut soutenir les artistes méritants de leur vivant est un acte de sincérité, d’amour et de patriotisme ». En ce sens, le patron du « Théâtre Plus » s’accorde à enfoncer le clou en lançant qu’il est impérieux de plébisciter l’être lorsqu’il est vivant afin qu’il puisse jouir des fruits de sa labeur que de le lui faire à titre posthume.

Après la cérémonie de ce dimanche, l’agenda de Masumu Débrindet renferme une profusion d’événements qui vont cimenter le cheminement de son Jubilé d’Or qui va s’arrêter au 31 décembre 2017.

Nous y reviendrons.

(Kingunza Kikim Afri )