Dimanche 26 mars à Nairobi Les Léopards pour une revanche face aux Harambee Stars

*Paul-José Mpoku incertain pour blessure

Les Léopards séniors/football de la RD Congo seront reçus, dimanche 26 mars à Nairobi, par les Harambee Stars du Kenya. Ce, à l’issue de leur stage international qui donne lieu à cette rencontre amicale face à la sélection Kenyane de football. Il s’agit là d’une forme de match-retour, car quelques mois avant, les Congolais avaient été battus par un score étriqué de 0-1 par le Kenya. Et sur les 24 Léopards sélectionnés par Florent Ibenge, 3 n’ont pas répondu à l’appel, dont Cédric Bakambu, Merveille Bope et Aaron Tshibola. Outre ces trois absents, un autre a annoncé sa non-participation. Il s’agit de l’international Paul-José Mpoku, qui a des douleurs musculaires. C’est son club formateur, le Standard de Liège de Belgique, qui l’a annoncé dans une vidéo partagée dans sa page facebook. Mais pas de souci pour les fauves congolais, car Ibenge a, pour ce poste, trois autres joueurs tels que Neeskens Kebano de Fulham en Angleterre et les deux nouveaux Léopards, Yeni Ngbakoto de Queens Park Rangers en Angleterre et Gaël Kakuta du Deportivo la Corogne en Espagne, qui sont également des milieux offensifs de formation.

De rappeler que les premiers joueurs professionnels ont commencé à rejoindre le groupe le mardi 21 mars, suivis d’autres professionnels mercredi. Les derniers joueurs étaient attendus hier jeudi. Et Florent Ibenge aura 21 joueurs pour défier le Kenya.

(Altesse B. Makambo)