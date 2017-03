Dieumerci Mbokani : Incapable d’étendre sa hanche et de fléchir son genou

Atteint au niveau d’un groupement des muscles extrêmement important pour les mouvements des membres inférieurs, Dieumerci Mbokani sera absent des terrains pour 6 semaines. L’international congolais du club Hull city d’Angleterre s’est blessé le samedi 25 février durant le match qui opposait son club a Burnely. Un match qui comptait pour la 26è journée de la première ligue anglaise.

Espérant que les 6 semaines prévues pour Mbokani ne se prolongent pas, il faut noter que le muscle ischio jambier est un groupe des muscles de la cuisse. Ces muscles ont la fonction d’étendre la hanche. Le muscle ischio jambier permet aussi au genou d’être flexible. Ce groupement de muscle s’étend de la hanche à l’arrière du tibia et du péroné.

Les ischio jambiers sont composés de trois muscles dont on peut distinguer les différents emplacements. Ainsi donc, il y a le biceps fromental et le semi tendineux qui sont positionnés exactement à l’arrière de la cuisse. Ils composent ainsi le groupe musculaire postérieur de la cuisse. Et enfin, le muscle semi membraneux est situé exactement dans le creux de la cuisse. Il constitue la partie qui permet au genou de se plier facilement. Il n’est pas très étonnant qu’un sportif de haut niveau ait une atteinte au muscle ischio jambier. En effet, il est l’un des muscles les plus touchés par les accidents des sportifs. Ainsi, il peut être à l’occasion desdits accidents subir un claquage, une élongation ou même une déchirure.

Vivement que le temps prévu pour l’éloignement des pelouses de Dieumerci Mbokani ne récidive pas. Car, le traitement des problèmes liés aux muscles ischio jambiers fait souffrir très souvent les joueurs de récidives et ramène donc ce dernier à l’infirmerie en générale.

(Hana Kel)