Devant les représentants de la communauté internationale: She Okitundu exige la levée des sanctions contre Shadary et 15 autres personnalités congolaises

Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale, Léonard She Okitundu a réuni vendredi dernier, au salon rouge de son ministère, les représentants de la Communauté Internationale, pour présenter sa communication au sujet des relations entre la République Démocratique du Congo et l’Union Européenne. En effet, en date du 12 décembre 2016 et du 29 mai 2017, le Conseil de l’Union Européenne a pris des mesures restrictives à l’encontre de 16 personnalités Congolaises. Les ministres des Affaires Etrangères de l’Union Européenne qui ont pris ces mesures, à deux reprises, les ont justifiées par le fait que ces personnalités auraient commis « des actes faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC».

Il a par la suite rappelé toutes les démarches mises en mouvement par lui, pour dénoncer ces mesures qui étaient non judiciaires, mais foncièrement politiques, partant revêtaient un caractère manifestement arbitraire dans la mesure où elles s’écartaient des principes élémentaires régissant un Etat de droit en particulier, le droit fondamental d’être entendu et le droit à la présomption d’innocence. « Ces mesures sont prises au détriment du substrat d’amitié, d’égalité, de dialogue permanent dans le respect mutuel fondant la relation entre l’Union Africaine et l’Union européenne à teneur de l’Accord de Cotonou en son article 8 qui prône le dialogue dans toutes ses formes.

Et de se demander, peut-on imaginer un seul instant que, réunis en Conseil Exécutif de l’Union Africaine à Addis-Abeba, les ministres africains puissent prendre des mesures restrictives à l’encontre de leurs homologues européens avec qui ils siègent valablement lors des Sommets Conjoints Afrique-Europe ? Visiblement le moins que l’on puisse en retenir c’est que ces mesures punitives de l’Union Européenne dénotent une posture de supériorité surannée aux antipodes du partenariat coopératif et de respect mutuel entre l’Afrique et l’Europe.

D’insister que malheureusement, suite à ces mesures restrictives prises unilatéralement par l’Union Européenne à l’encontre de certaines personnalités Congolaises, il se dégage une inégalité de traitement à ces élections entre les différents candidats frappés par ces mesures et les autres. En l’espèce, il s’agit en particulier du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) à savoir Emmanuel Ramazani Shadary qui est ainsi privé de sa liberté fondamentale de se mouvoir pour expliquer aux partenaires extérieurs la pertinence de sa vision. Par-dessus le marché, cette privation de sa liberté d’aller et venir peut être à dessein exploitée négativement par ses adversaires.

Compromet les relations de partenariat

Du coup, on à faire ni plus ni moins à un cas flagrant d’ingérence inacceptable dans le processus électoral Congolais de la part de l’Union Européenne. « Lors de mon dernier entretien avec la Haute Représentante européenne, j’ai sollicité une ultime fois le retrait de ces sanctions de nature politique, illégale et à tout le moins inopportune, avant la tenue des prochains scrutins, afin de remettre sur un même pied d’égalité tous les candidats à l’élection présidentielle et promouvoir un environnement propice au déroulement d’élections apaisées et transparentes en République Démocratique du Congo. A la rigueur, faute du retrait pur et simple de ces mesures restrictives, j’ai requis, au nom des relations historiques entre l’Union Européenne et notre pays, leur suspension moyennant une période probatoire en guise d’une solution de compromis qui serait très appréciée », révèle-t-il.

En conclusion de cet entretien téléphonique avec la Haute-Représentante de l’Union Européenne aux Affaires Etrangères et Vice-présidente de la Commission Européenne, Mme Federica Mogherin, il s’est dégagé une divergence profonde entre la position Congolaise et celle de l’Union Européenne, celle-ci préférant une reconduction technique des mesures querellées et leur révision postérieurement au déroulement des élections.

Dans l’hypothèse où l’Union Européenne demeurait insensible à la demande Congolaise soutenue par l’Union Africaine et les organisations sous-régionales africaines habilitées, cela compromettrait dangereusement nos relations de partenariat. En effet, la révision des mesures restrictives n’a d’intérêt pour la République Démocratique du Congo que si elle intervenait antérieurement à la tenue des élections car postérieurement à celles-ci elle perdrait toute signification et partant constituerait un non- évènement.

Sur un deuxième point dans ce même cadre, She Okitundu a fixé le corps diplomatique sur la question du dispositif consulaire qu’on appelait « Maison Schengen », tout en rappelant que la mesure de retrait de la protection diplomatique au bâtiment qu’il abritait, entre dans le cadre des mesures de rétorsion prises au niveau bilatéral avec le Royaume de Belgique suite à des décisions Inamicales prises par ce partenaire. « Je rappelle qu’il n’existe aucun accord entre notre pays et les Etats Schengen in corpore et encore moins avec l’Union Européenne sur ledit dispositif consulaire », dit-il, avant d’ajouter que le Gouvernement Congolais a reçu des nouvelles propositions de certains partenaires quant à ce dispositif qui sont à l’étude actuellement. En tous les cas, la résolution de cette question requiert un geste du Gouvernement belge qui intègre les revendications Congolaises. A défaut, il ne restera plus qu’à substituer au dispositif bilatéral, un accord européen.

JMNK

