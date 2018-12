Devant les notabilités Haut Katangaises: Joseph Kabila confirme les élections du 23 décembre 2018

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, en séjour de travail dans le Haut Katanga depuis le weekend, s’est entretenu mardi à Lubumbashi, avec une importante délégation des notabilités issues de tous les secteurs de cette province, avec qui il a confirmé l’organisation des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales le 23 Décembre 2018.

A cette occasion, indique l’Acp qui donne cette information, le Président de la République, après avoir souligné le caractère irréversible du processus électoral en cours en RDC, a invité ses interlocuteurs à sensibiliser leurs bases respectives pour une participation massive à ce scrutin qui doit se dérouler dans un climat apaisé. L’échange entre le Chef de l’Etat et la délégation des notabilités du Haut Katanga a tourné également sur des sujets d’actualité notamment la sécurité des personnes et de leurs biens, l’encadrement de la population pendant la période électorale etc…

Les participants à cette rencontre ont remercié le Chef de l’Etat pour leur avoir accordé une occasion d’échanger avec l’autorité suprême du pays et ont promis de veiller à la sensibilisation de la population pour la réussite du processus électoral.

Le gouverneur du Haut Katanga, Célestin Pande Kapopo, a assisté à cet entretien. Le Président de la République a procédé le weekend à l’inauguration de l’usine de fabrication des explosifs à usage civil de la SICODEX à Likasi et du nouveau bâtiment de la Direction provinciale de l’INPP/Katanga à Lubumbashi, rappelle-t-on.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.