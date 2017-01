Devant les jeunes de Masina: Moussa Kalema défend l’héritage de Mzee Kabila

Pour commémorer la disparition brutale du héros national Mzee Laurent-Désiré Kabila, l’honorable Moussa Kalema, disciple de l’illustre disparu a rassemblé, au siège du PVR, Parti des vertus républicaines à Masina, les jeunes membres de sa structure de base réunis au sein du Mouvement des jeunes vertueux, MJV. Le cadre avait refusé du monde. Tous scandaient des slogans Liberté – Solidarité – Progrès, suivant la devise du PVR.

‘’L’esprit de Mzee est en nous’’

Prenant la parole, ragaillardi par sa verve oratoire légendaire aux allures révolutionnaires, l’homme fort de la Tshangu a rappelé à l’intention de la jeunesse, le parcours politique, les valeurs et les circonstances tragiques de la disparition du ‘’soldat du peuple’’. A l’en croire, ce héros fut assassiné pour avoir voulu tuer et incinérer l’Etat aliéné de nature perverse en vue d’édifier en lieu et place, un autre Etat, cette fois-ci travailleur et pourvoyeur du bien-être collectif.

Déterminé à poursuivre dans cette optique, Moussa Kalema a en outre affirmé que ‘’c’est le corps physique de Mzee qui a été tué et non son esprit’’. Et de préciser : ‘’son esprit est en nous’’. C’est en effet cet esprit que l’autorité morale du PVR voudrait transmettre à la jeunesse à travers les valeurs fondamentales que ‘’Mzee a léguées aux éléments conscients que regorge encore la nation : l’esprit critique, le sens de responsabilité des jeunes en vue de se protéger contre toutes sortes de manipulations, le sens de l’effort, l’amour du travail, l’amour de la mère-patrie, le sentiment d’appartenir à une communauté de biens, l’esprit de solidarité, le sens du devoir et de l’honneur, le respect et la protection des biens publics, le respect des valeurs morales et éthiques, l’exaltation de l’identité nationale, l’altruisme,…’’

Rester vigilants

Poursuivant son allocution, M. Moussa Kalema a invité les jeunes à demeurer vigilants et alertes, refusant toute compromission, manipulation et capitulation. Ce, ‘’en vue d’édifier une nation forte, crédible, démocratique, moderne, sociale, médiane et invulnérable, régie par la primauté de lois et gouvernée par les institutions républicaines telles que prédites par Simon Kimbangu, rêvée par Patrice Emery Lumumba, forgée par Mzee Laurent-Désiré Kabila, voulue par Joseph Kabila et que veut matérialiser et parachever le PVR, dont Masina est le bastion’’. Il a promis à la jeunesse des actions courageuses dans les tout prochains jours.

Après un moment de questions-réponses en rapport avec l’actualité de l’heure dont le dialogue, la jeunesse, satisfaite et convaincue, a promis tout son soutien à son leader, le seul qui lui est resté loyal et fidèle dans la circonscription de la Tshangu.

(Emmanuel Badibanga)