Désenclavement du Secteur de Bampende: Le Gouverneur Marc Manyanga inaugure le pont Tobi

L’annéen 2017 est spéciale au Kasaï. Le Gouverneur de cette Province s’est assigné quatre piliers ou axes prioritaires à réaliser, parmi lesquels, la poursuite du désenclavement de la Province. Après cinq heures de route samedi dernier, le Gouverneur Manyanga Ndambo arrive à Tobi, rivière située à plus ou moins 120 Km à l’Ouest de la ville de Tshikapa, dans le secteur de Bapende, en Territoire de Tshikapa. Dans sa suite, le Vice-gouverneur Hubert Mbingho Nvula, le Ministre Provincial des Travaux publics et Infrastructures, ainsi que les Députés Provinciaux.

Sur le lieu, une mobilisation tout azimut des femmes et hommes, jeunes et vieux venus des villages voisins et lointains pour assister à cette cérémonie d’inauguration par l’autorité provinciale de ce pont réhabilité de fond en comble par l’Office des Routes sur financement propre de la province du Kasaï. Un pont datant de l’époque coloniale, longtemps resté impraticable, mais qui s’est vu complètement rénové et repris au trafic. Il supporte, selon l’Office de route, plus ou moins vingt cinq tonne. Il ya de quoi imaginer la joie de la population bénéficiaire exprimée par le Chef de Secteur de Bapende et un Chef Coutumier de la contrée. Selon le Gouverneur de Province, cette action rentre dans le cadre des effets de la décentralisation et de la gestion de proximité prônés par Joseph Kabila Kabange, Président de la République.

L’Autorité Provinciale qui reconnait la nécessité de cet ouvrage pour une contrée agricole, s’est engagée à mettre à la disposition des habitants des outils nécessaires pour l’entretien des routes de desserte agricole. Sur le chemin de retour, le Gouverneur Manyanga a décidé de jeter un autre pont sur la rivière Teteji, la seule qui est restée un calvaire sur ce trajet. Pour rappel, Tobi est le septième pont construit par la province sous le leadership de Marc Manyanga Ndambo.

(Lukengu Laurent/Tshikapa)