Des poids lourds de l’opposition s’enrôlent: Olenghankoy, est-ce une assurance de l’organisation des élections ?

Le weekend dernier a été mouvementé tant dans la ville province de Kinshasa, qu’à travers les quatre coins du pays. En effet, de grands gabarits de l’opposition ont pris leurs cartes d’électeur. L’on apprend que Félix Tshisekedi, Eve Bazaiba et même Pierre Lumbi se seraient enrôlés. Cela, une semaine seulement après l’élection de Joseph Olenghankoy à la présidence du CNSA. Me Lumeya, l’un des cadres du Rassemblement Kasa-Vubu fait constater que ce mouvement n’est pas un fait du hasard. C’est la crédibilité de Joseph Olenghankoy à la tête du Conseil national de suivi de l’accord et du processus électoral (CNSA) qui rassure. Comme pour dire que sa présence est de nature à rassurer tous les opposants sceptiques que les élections auront bel et bien lieu. Pour le Ministre des Affaires Foncières, cet engouement à travers l’enrôlement de ces poids lourds de l’opposition est lié clairement à la présence du leader des Fonus à la tête du Conseil national de suivi de l’Accord.

« Beaucoup étaient hésitants parce qu’ils pensaient qu’il n’y aurait pas élections. Avec la désignation de Joseph Olenghankoy comme président du CNSA, je crois que nous entrons dans la droite ligne de l’organisation des élections », a indiqué Me Lumeya, avant d’ajouter que vous verrez que ça bouge au niveau de l’opposition. Les poids lourds qui hésitaient ont pris la décision de s’enrôler, voilà qui crédibilise la présence de Joseph Olenghankoy à la tête du CNSA. Les avis changent, aujourd’hui, ça devient crédible que les élections auront lieu à la date et au calendrier que la CENI mettra en œuvre. Un des éléments déclencheurs dans ces éléments qui nous amènera aux élections. Car, seulement sept jours après la décision d’Olenghankoy, plusieurs poids lourds prennent la décision de s’enrôler. Comme pour dire que sa présence à la tête du CNSA n’est pas passée inaperçu.

(JMNK)