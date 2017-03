Depuis le 1er mars 2017: Les chrétiens catholiques dans le monde débutent le carême

L’église catholique a amorcé, hier mercredi 1er mars 2017, le temps de carême. Cette période de 40 jours, temps fort de l’église, s’ouvre avec la célébration du mercredi de cendre dans toutes les paroisses. Cérémonie au cours de laquelle le prêtre fait l’imposition de la cendre sur le front, geste significative pour les catholiques qui symbolise l’humilité devant son créateur et invite à la conversion, à la foi et à l’évangile. Le mercredi de cendre ouvre le carême, période de 40 jours. Cela prend fin le jeudi saint, début du triduum pascal qui retrace la passion du Christ jusqu’à sa résurrection. Pendant ce carême, une période consistant à une privation de certaines habitudes, les fidèles catholiques sont appelés à observer quelques préceptes, exigeant la pratique du jeûne, la prière intense, partage ou l’aumône aux pauvres et la confession ou la pénitence.

L’abbé Patrice Ikalaba, vicaire de la paroisse Saint Anne à Gombe explique le sens du carême. «Ceci est que les chrétiens puissent revenir auprès de Dieu, tel qu’il nous est demandé à travers la première lecture d’aujourd’hui dans le livre du prophète Joël. Revenir à Dieu avec tous les péchés, afin qu’il nous les pardonne. Celui qui doit revenir à Dieu, c’est celui qui doit se connaitre faible, et que par sa force, il est incapable de se donner soi-même le salut. C’est ainsi qu’il va se présenter auprès du Seigneur avec beaucoup de remord et de regret, et implorer la miséricorde divine.

Aujourd’hui comme vous l’avez constaté à la messe, poursuit l’abbé, nous nous sommes imposés de la cendre pour commencer le temps fort du carême. Cette cendre sur le front, ce sont des rameaux que nous avons utilisé le dimanche dernier, on les a brûlés, afin que nous puissions les mettre sur les fronts. En mettant de la cendre, nous nous rappelons notre fragilité, preuve que pendant que le prêtre impose la cendre, il disait : convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et pendant ce temps de carême nous allons marcher avec jésus pendant 40 jours pour qu’il nous tire des ténèbres, qu’il nous fasse passer à sa lumière car lui-même est la véritable lumière qui est venu éclairer le monde. Le monde aujourd’hui a surement besoin de cette lumière parce qu’il y a des gens qui vivent dans l’obscurité et nous les chrétiens nous sommes appelés à recevoir la lumière de Jésus.

(Mamie Ngondo)